Bullet 350 या Classic 350 कौन सी बाइक है ज्यादा एडवांस, किसे खरीदना होगा बेहतर?

Bullet 350 vs Classic 350 Comparison: अगर आप Royal Enfield की Royal Enfield Bullet 350 और Royal Enfield Classic 350 में से कोई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार पहले अच्छे से दोनों में अंतर जान लें, फिर खरीदें.. तो आइए जानते हैं दोनों बाइक के बारे में डिटेल में-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 13, 2026 11:41:26 AM IST

Bullet 350 vs Classic 350 Comparison: भारत में रॉयल एनफील्ड की बाइकों की अलग ही जगह है. समय के साथ कंपनी ने अपने मॉडलों में बदलाव किए हैं, जिससे वे पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं. इनमें Royal Enfield Bullet 350 और Royal Enfield Classic 350 खास तौर पर पसंद की जाती हैं. दोनों बाइकों में रेट्रो लुक है, लेकिन इनके फीचर्स, डिजाइन और कीमत में अंतर है.

अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो उनके अंतर को समझना जरूरी है.

 डिजाइन में अंतर

पहली नजर में बुलेट 350 और क्लासिक 350 एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर फर्क साफ दिखता है. बुलेट 350 में थोड़ा सीधा और सादा डिजाइन दिया गया है. इसका आगे का फेंडर चौकोर शेप का है. हैंडलबार थोड़ा ऊंचा है और साइड पैनल भी अलग स्टाइल में हैं. इसमें एक सीधी और लंबी सीट मिलती है.

वहीं क्लासिक 350 का डिजाइन ज्यादा घुमावदार है. इसका फ्यूल टैंक खास ‘पीनट’ आकार का है और इसमें दो हिस्सों वाली सीट मिलती है. क्लासिक 350 में रेट्रो लुक को खास तरीके से बनाए रखा गया है. रंग ऑप्शन में भी अंतर है. बुलेट 350 में कुछ रंगों के साथ पारंपरिक पिनस्ट्राइप डिजाइन मिलता है, जबकि क्लासिक 350 में साधारण और साफ रंगों पर ध्यान दिया गया है.

 इंजन और माइलेज

दोनों बाइकों में 349 सीसी का जे-सीरीज इंजन दिया गया है. पावर और टॉर्क के मामले में भी दोनों लगभग समान हैं. दोनों की अधिकतम स्पीड करीब 110 किमी प्रति घंटा है. फ्यूल टैंक की क्षमता 13 लीटर है. बुलेट 350 का माइलेज शहर में लगभग 37 किमी प्रति लीटर बताया जाता है. क्लासिक 350 का माइलेज लगभग 35 किमी प्रति लीटर है. हाईवे पर दोनों का माइलेज थोड़ा ज्यादा हो सकता है.

 पहिए और टायर

बुलेट 350 में स्पोक व्हील मिलते हैं और इसमें ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं. क्लासिक 350 के कुछ वेरिएंट में अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिलता है, जिससे पंचर की स्थिति में थोड़ी सुविधा रहती है.

 साइज और बनावट

बुलेट 350 की लंबाई लगभग 2110 मिमी है, जबकि क्लासिक 350 की लंबाई लगभग 2145 मिमी है. ग्राउंड क्लीयरेंस में भी अंतर है. क्लासिक 350 का ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी है, जबकि बुलेट 350 का 160 मिमी है.

ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो क्लासिक 350 में आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं (कुछ वेरिएंट में), जबकि बुलेट 350 में आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है.

 कीमत

बुलेट 350 तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि क्लासिक 350 छह वेरिएंट में आती है.

औसत एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो:

 बुलेट 350 की कीमत लगभग 1.73 लाख रुपये से शुरू होकर 2.15 लाख रुपये तक जाती है.
 क्लासिक 350 की कीमत लगभग 1.93 लाख रुपये से शुरू होकर 2.24 लाख रुपये तक जाती है.

 कौन सी बाइक बेहतर है?

दोनों बाइकों में इंजन और कई फीचर्स समान हैं, जैसे 5-स्पीड गियरबॉक्स, डिजिटल ओडोमीटर और एनालॉग स्पीडोमीटर. अगर आप ज्यादा मजबूत लुक चाहते हैं, तो बुलेट 350 आपके लिए सही हो सकती है. अगर आप थोड़ा मॉडर्न स्टाइल और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, तो क्लासिक 350 बेहतर ऑप्शन हो सकती है.
 

