Home > टेक - ऑटो > Apple के मुड़ने वाले फोन के बेस मॉडल की कीमत में आ सकती हैं Royal Enfield की ये टॉप मॉडल बाइकें, लिस्ट में Himalayan 440 भी शामिल

Apple के मुड़ने वाले फोन के बेस मॉडल की कीमत में आ सकती हैं Royal Enfield की ये टॉप मॉडल बाइकें, लिस्ट में Himalayan 440 भी शामिल

हम आपको 350 सीसी की कुछ ऐसी दमदार बाइकों के बारे में बताएंगे, जिसे लेकर निकलने पर आपकी धमाकेदार एंट्री होगी और ड्राइव करने में भी आपको काफी मजा आएगा. इनकी कीमत iPhone Duo से भी कम है.

By: Kunal Mishra | Published: September 11, 2026 12:04:44 PM IST

Apple के मुड़ने वाले फोन के बेस मॉडल की कीमत में आ सकती हैं Royal Enfield की ये टॉप मॉडल बाइकें, लिस्ट में Himalayan 440 भी शामिल


Royal Enfield Bikes: Apple ने आखिरकार अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री कर ली है. कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo भारत में 2,99,900 की शुरुआती कीमत के साथ आ चुका है. लॉन्च के बाद से ही यह फोन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. यूजर्स इसे एक बहुत महंगा फोन मांग रहे हैं. वहीं, लोगों का कहना है कि इस आईफोन की कीमत में तो न जाने वे क्या-क्या ले सकते हैं. इतनी कीमत में एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के बजाय आप एक दमदार मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हैं.
हम आपको 350 सीसी की कुछ ऐसी दमदार बाइकों के बारे में बताएंगे, जिसे लेकर निकलने पर आपकी धमाकेदार एंट्री होगी और ड्राइव करने में भी आपको काफी मजा आएगा. इनकी कीमत iPhone Duo से भी कम है. 

1. Royal Enfield Classic 350

कुछ ग्राहकों का मानना है कि iPhone Duo के बेस मॉडल से भी कम की कीमत में वे Royal Enfield Classic 350 का टॉप मॉडल घर लेकर आ सकते हैं. Classic 350 की एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये से शुरू होकर 2.24 लाख रुपये तक जाती है. वहीं, iPhone Duo की शुरुआती कीमत ही 2.90 लाख रुपये के आसपास है. इस बाइक में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 20.2bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

2. Royal Enfield Himalayan 440

Royal Enfield Himalayan 440 को रॉयल एनफील्ड की एक महंगी बाइक मानी जाती है. अगर आप ऐप्पल के मुड़ने वाले फोन की जगह पर Royal Enfield Himalayan 440 को लेते हैं तो भी यह एक फायदे का सौदा हो सकता है और आप फिर भी पैसे बचा सकते हैं. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.29 लाख रुपये रखी गई है. इसकी ऑनरोड कीमत ₹2,69,480 रुपये है. इस बाइक में आपको एक अच्छी खासी टॉप स्पीड और 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स भी दिया गया है. 

3. Royal Enfield Hunter 350

अगर आप iPhone Duo को लेने के फैसले को छोड़कर Royal Enfield Hunter 350 लेते हैं तो भी आप एक बेहतर डील क्रैक कर सकते हैं. Hunter 350 एक बेहतरीन और किफायती बाइक है, जिसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है. यह बाइक एक दमदार लुक देने के साथ ही साथ 20.2bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी कीमत महज 2 लाख रुपये के आस-पास है.

Tags: Royal Enfield Bikes
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