अब शोरूम जाने की जरूरत नहीं! Amazon से खरीदिए Royal Enfield की क्लासिक बाइक – घर बैठे मिलेगी डिलीवरी!

Royal Enfield ने Amazon पर सिर्फ बाइक्स ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज़, राइडिंग गियर और ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी उपलब्ध कराए हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक एक ही जगह से अपनी बाइक और उससे जुड़ी सभी चीजें खरीद सकते हैं।

By: Renu chouhan | Published: October 9, 2025 6:28:08 PM IST

Royal Enfield ने अब अपने ग्राहकों के लिए बाइक खरीदने का तरीका और आसान बना दिया है। कंपनी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India के साथ साझेदारी की है, जिसके जरिए अब ग्राहक Royal Enfield की लोकप्रिय 350cc बाइक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। इसमें Classic 350, Hunter 350, Bullet 350, Meteor 350, और Goan Classic 350 जैसे मॉडल शामिल हैं। यानी अब बाइक शोरूम जाने की जरूरत नहीं — बस कुछ क्लिक में अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड घर मंगवाइए।

अब 350cc रेंज Amazon India पर उपलब्ध

रॉयल एनफील्ड ने अपनी पूरी 350cc बाइक रेंज को Amazon India पर उपलब्ध कराया है। ग्राहक इन बाइक्स को सीधे Amazon पर बने Royal Enfield Brand Store से खरीद सकते हैं।

फिलहाल यह सुविधा सिर्फ 5 शहरों में शुरू की गई है:-
अहमदाबाद
चेन्नई
हैदराबाद
नई दिल्ली
पुणे

इन शहरों के ग्राहक अब अपनी पसंद की बाइक ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और बाकी की प्रक्रिया स्थानीय डीलरशिप के जरिए पूरी होगी।

डिलीवरी और सर्विस लोकल डीलरशिप के जरिए

Royal Enfield ने बताया है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन और आफ्टर-सेल सर्विस की जिम्मेदारी ग्राहकों के शहर की लोकल डीलरशिप की होगी। इससे खरीदारों को वही भरोसेमंद सेवा मिलेगी, जैसी उन्हें शोरूम से बाइक लेने पर मिलती है।

आसान पेमेंट ऑप्शन भी मिलेंगे

Royal Enfield और Amazon की इस पार्टनरशिप में ग्राहकों को फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन यानी आसान भुगतान के तरीके भी मिलेंगे। इससे बाइक खरीदना पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुरक्षित हो गया है। ग्राहक EMI या डिजिटल पेमेंट के जरिए बाइक बुक कर सकेंगे।

बाइक के साथ एक्सेसरीज़ और राइडिंग गियर भी

Royal Enfield ने Amazon पर सिर्फ बाइक्स ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज़, राइडिंग गियर और ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी उपलब्ध कराए हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक एक ही जगह से अपनी बाइक और उससे जुड़ी सभी चीजें खरीद सकते हैं।

पहले Flipkart के साथ भी की थी साझेदारी

यह पहली बार नहीं है जब Royal Enfield ने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इससे पहले कंपनी ने Flipkart के साथ भी पार्टनरशिप की थी, जिसके जरिए बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहकों को ऑनलाइन Royal Enfield खरीदने की सुविधा दी गई थी।

अब Amazon के साथ यह साझेदारी Royal Enfield की ऑनलाइन रिटेल मौजूदगी को और मजबूत बनाएगी और कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचेगी।

कंपनी का मकसद – ग्राहकों तक आसान पहुंच

Royal Enfield का कहना है कि इस कदम का मकसद है ग्राहकों को और आसान व भरोसेमंद खरीदारी अनुभव देना। आज के डिजिटल दौर में जब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो अब बाइक्स खरीदने का तरीका भी बदल रहा है।

