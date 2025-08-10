Highway Helpline Number: हाईवे पर गाड़ी खराब हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत करें इस नंबर पर कॉल

Highway Helpline Number: जब भी आप लंबे सफर पर निकलते हैं, खासकर नेशनल हाईवे पर, तो गाड़ी की पूरी जांच कर लेना बेहद जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईवे पर एक बार गाड़ी खराब हो गई तो न तो आसपास कोई मैकेनिक जल्दी मिलता है और न ही मदद आसानी से पहुंच पाती है। ऐसे में आपका सफर रुक जाता है और परेशानी काफी बढ़ जाती है।

हाईवे पर गाड़ी खराब होने की आम समस्याएं

अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वाहन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और सोचते हैं कि गाड़ी आराम से मंज़िल तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचते हैं, अचानक इंजन में खराबी, टायर पंचर, ब्रेक फेल या बैटरी डाउन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब आसपास कोई वर्कशॉप नहीं होती, तो घबराहट और असहाय महसूस होना लाज़मी है।

अब नहीं होना पड़ेगा परेशान – 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन

सरकार ने इस गंभीर समस्या को समझते हुए एक बेहद उपयोगी सुविधा शुरू की है – नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033। यह हेल्पलाइन नंबर खासतौर पर हाईवे यात्रियों के लिए है और 24×7 उपलब्ध है। इस नंबर पर कॉल करते ही आपको तुरंत रोड साइड असिस्टेंस उपलब्ध कराई जाती है।

1033 पर कॉल करने के फायदे:

हाईवे पर कहीं भी हों, सहायता तुरंत पहुंचेगी

गाड़ी की प्राथमिक मरम्मत की जाएगी

अगर मरम्मत संभव न हो, तो नजदीकी वर्कशॉप तक ले जाने की व्यवस्था होगी

चालक और यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा

इस सेवा का उपयोग कैसे करें?

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार की जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने फोन से 1033 नंबर डायल करना है और अपनी लोकेशन और समस्या की जानकारी देनी है। इसके बाद NHAI की टीम कुछ ही समय में आपके पास पहुंचकर सहायता प्रदान करेगी।

लंबी यात्रा से पहले वाहन की जांच जरूर करें, लेकिन अगर फिर भी गाड़ी हाईवे पर खराब हो जाती है, तो घबराएं नहीं। अब आपके पास 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर है, जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। तो अगली बार जब आप सड़क यात्रा पर निकलें, तो यह नंबर जरूर याद रखें – 1033।