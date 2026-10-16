Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें पार्किंग का सही तरीका

Car Parking Tips: कार चलाते समय जितना जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, उतना ही जरूरी गाड़ी को सही तरीके से पार्क करना भी है. कई बार ड्राइवर अपनी कार को सड़क किनारे, घर के बाहर या किसी पहाड़ी रास्ते पर खड़ी करते समय छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं. सामान्य सड़क पर पार्किंग करते समय इन गलतियों का असर तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन जब कार को ढलान या चढ़ाई वाली जगह पर खड़ा किया जाता है, तो लापरवाही गंभीर दुर्घटना की वजह बन सकती है. ऐसी स्थिति में कार के ब्रेक ठीक से न लगाए गए हों या गियर और पार्किंग सिस्टम का सही इस्तेमाल न किया गया हो, तो गाड़ी अपनी जगह से खिसक सकती है.

ढलान पर कार पार्क करते समय सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं वाहन अपने आप लुढ़कना शुरू न कर दे. अगर कार अचानक चलने लगे, तो वह किसी दूसरे वाहन, दीवार, दुकान या वहां मौजूद व्यक्ति से टकरा सकती है. चलिए जानते हैं इसके सही तरीके के बारे में.

ढलान पर कार को न्यूट्रल गियर में छोड़ने की गलती न करें

ढलान पर कार पार्क करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी को केवल न्यूट्रल गियर के भरोसे न छोड़ें. न्यूट्रल में इंजन और पहियों के बीच ड्राइव का संबंध अलग हो जाता है, इसलिए ढलान पर वाहन को स्थिर रखने के लिए सिर्फ इस स्थिति पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है. अगर आपकी कार मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है, तो गाड़ी को पूरी तरह रोकने के बाद पार्किंग ब्रेक लगाएं और उपयुक्त गियर में छोड़ें.

हैंडब्रेक लगाए बिना कार से बाहर न निकलें