नए अवतार में लॉन्च हुई Renault Kiger, टर्बो इंजन के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स, जानें कीमत

Renault kiger Launch: कार निर्माता कंपनी Renault India ने अपनी Kiger SUV के लाइनअप को आगे बढञाया है और 4 नए वैरिएंट्स को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में उतारा है. है. कंपनी ने इसका नया Evolution+ Turbo वेरिएंट लॉन्च किया है. इस कार को नए अवतार में लॉन्च किया गया है. माना जा रहा है कि पुराने मॉडल से इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी ने इस बार अपने टर्बो इंजन की कीमत भी ज्यादा नहीं रखी है. माना जा रहा है कि यह कंपनी की सबसे सस्ती टर्बो पेट्रोल इंजन कार मानी जा रही है.

इस कार की कीमत इस बार काफी कम रखी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की कीमत 7.89 लाख रुपये एक्सशोरूम रखी गई है. कंपनी का मकसद लोगों को टर्बो पेट्रोल सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना है.

क्या हैं Renault Kiger के फीचर्स?

Renault Kiger में स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, रियर-व्यू कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVMs के साथ ही साथ LED DRLs और LED टेललाइट्स वहीं, का ऑप्शन दिया गया है. वहीं, इसके Evolution+ वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले के साथ ही ऑटोमैटिक AC और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है. केवल यही नहीं बल्कि, इसमें आपको पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, हाइट-एडजस्टेबल भी दिया जाता है. इसके अलावा Techno वेरिएंट में LED हेडलाइट्स और 16-इंच फ्लेक्स व्हील्स आदि मिलजाते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कैसी है Renault Kiger?

इंजन और गियरबॉक्स की बात की जाए तो इस कार में आपको 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 bhp की पावर देने के साथ-साथ 96 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स का भी विकल्प दिया जाता है. इस कार मैनुअल वेरिएंट के साथ CNG रेट्रोफिट ऑप्शन भी दिया जाता है.