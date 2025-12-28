जनवरी से महंगी होने जा रही हैं ये कारें, कंपनी ने कर दिया एलान! जानें अब कितनी ढीली करनी होगी जेब

रेनॉल्ट इंडिया ने जनवरी 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनी का कहना है कि यह बदलाव अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से होगा. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह बढ़ती इनपुट लागत और ऑटोमोटिव सेक्टर की आर्थिक चुनौतियां हैं.

दिसंबर 2025 के अंत से पहले कर लें खरीदारी

अपने आधिकारिक बयान में रेनॉल्ट इंडिया ने बताया कि वह ग्राहकों को अच्छी कीमतों पर बेहतर क्वालिटी देने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी ने यह भी सलाह दी है कि जो लोग गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे मौजूदा कीमतों का फायदा उठाने के लिए दिसंबर 2025 के अंत से पहले खरीदारी कर सकते हैं. बाजार में यह ट्रेंड सिर्फ रेनॉल्ट तक सीमित नहीं है। मर्सिडीज-बेंज, निसान, BMW मोटरराड और JSW MG मोटर इंडिया जैसे कई अन्य ब्रांड्स ने भी नए साल से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके पीछे महंगाई का दबाव, सप्लाई चेन की बढ़ती लागत और नए रेगुलेटरी बदलाव मुख्य कारण हैं.

रेनॉल्ट इंडिया की फिलहाल भारतीय बाजार में तीन प्रमुख मॉडल

क्विड, यह ब्रांड की एंट्री-लेवल कार है जिसकी कीमत करीब 4.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसमें SUV जैसा लुक, 184 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. यह 0.8-लीटर और 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प में आती है. ट्राइबर, 5.76 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह एक मल्टी-पर्पस व्हीकल ( MPV) है. 2025 में आए अपडेट्स के बाद अब इसमें पहले से बेहतर फीचर्स और सुरक्षा उपकरण मिलते हैं. काइगर, यह एक कॉम्पैक्ट SUV है, जिसकी कीमत भी 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है. 2025 में इसके लुक और फीचर्स को और बेहतर बनाया गया है.

ग्राहकों की सुविधा के लिए रेनॉल्ट अपनी गाड़ियों में सरकार द्वारा अप्रूव्ड CNG रेट्रोफिटमेंट किट का विकल्प भी देती है। साथ ही, कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी और देशभर में आफ्टर-सेल्स सर्विस के जरिए ग्राहकों को सपोर्ट कर रही है.