Renault Duster Authentic VS Nissan Gravite 7-STR: फीचर्स, क्वालिटी और कीमत में कौन है आगे? क्या होगा खास

Renault Duster Authentic MT vs Nissan Gravite 7-STR: रेनॉल्ट डस्टर आजकल सुर्खियों में है. माना जा रहा है कि डस्टर एक बार फिर भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट पर राज करने के लिए तैयार है. डस्टर पिछले कुछ सालों से भारत में नहीं बिक रही थी, लेकिन इसके रीलॉन्च की खबरें तेज़ी से फैल रही है. इस कार की तुलना निसान ग्रेविट 7 STR से की जा रही है. हालांकि इन दोनों में से कोई भी गाड़ी अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुई है.

उम्मीद है कि डस्टर जनवरी के आखिर तक लॉन्च हो जाएगी. निसान ग्रेविट 7 STR भी इसी महीने लॉन्च होने वाली थी, लेकिन इसकी लॉन्च डेट टाल दी गई है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इन दोनों कारों में से कौन सी कार ज़्यादा अच्छी है.

दोनों कारों में क्या अंतर?

रेनॉल्ट डस्टर और निसान ग्रेविट 7 STR के बीच कई अंतर हैं, जो उन्हें अपने सेगमेंट में अलग बनाते है. दोनों कारों में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है. डस्टर में 999cc 3-सिलेंडर इंजन है, जबकि निसान में भी 3-सिलेंडर इंजन है. डस्टर 5-सीटर कार है, जबकि ग्रेविट में 7 लोगों के बैठने की जगह है. डस्टर में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जबकि ग्रेविट में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है.

फीचर्स के मामले में कौन सी कार आगे?

दोनों कारों में शानदार फीचर्स हैं और वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है. सेफ्टी फीचर के तौर पर डस्टर में एक बीप अलार्म है जो 80 km/h से ज़्यादा स्पीड होने पर बजता है और 120 km/h से ज़्यादा स्पीड पर लगातार बजता रहता है. डस्टर BS6 फेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड को भी पूरा करती है. दूसरी ओर ग्रेविट में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और Apple CarPlay कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें रियर पार्किंग सेंसर भी शामिल है.

पैसे के हिसाब से कौन सी कार बेहतर है?

अगर आपको SUV का फील चाहिए, तो आप डस्टर चुन सकते है. हालांकि अगर आप पैसे के हिसाब से अच्छी वैल्यू वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो आप कम कीमत में ग्रेविट पर विचार कर सकते है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डस्टर मार्केट में 10 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी, जो ₹17.79 लाख तक जाएगी. दूसरी ओर ग्रेविट 6 लाख से 9.68 लाख की प्राइस रेंज में उपलब्ध होगी.