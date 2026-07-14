फीचर्स ज्यादा, दाम कम! Renault Duster Adventure Edition भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

रेनॉल्ट ने भारत में अपनी लोकप्रिय एसयूवी डस्टर (Duster) का दायरा बढ़ाते हुए इसका एक खास ‘एडवेंचर एडिशन’ (Adventure Edition) लॉन्च किया है. दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आई इस स्पेशल एडिशन एसयूवी की कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 15.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. कंपनी ने इसे डस्टर के मिड-वेरिएंट्स ‘इवोल्यूशन’ और ‘टेक्नो’ के बीच में जगह दी है.

कीमत और क्यों है यह फायदे का सौदा?

डस्टर एडवेंचर एडिशन की सबसे बड़ी खूबी इसकी कीमत है. स्टैंडर्ड ‘टेक्नो’ ट्रिम के मुकाबले यह करीब 50,000 रुपये तक सस्ती है, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बन जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्नो वेरिएंट के लगभग सारे फीचर्स मिलने के बावजूद इसकी कीमत 40 से 50 हजार रुपये कम है, और साथ ही इसमें कई नए कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं.

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) Renault Duster Adventure TCe100 (1.0 Turbo) Manual ₹12.99 लाख Renault Duster Adventure TCe160 (1.3 Turbo) Manual ₹13.99 लाख Renault Duster Adventure TCe160 (1.3 Turbo) DCT ₹15.39 लाख

क्या कुछ नया मिलता है इसमें?

दिखने और साइज के मामले में यह एसयूवी काफी हद तक स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही है, लेकिन इसे एक रफ-एंड-टफ लुक देने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं:

कार के बाहर खास ‘एडवेंचर एडिशन’ की बैजिंग और लेह (Leh) से प्रेरित एक्सक्लूसिव ग्राफिक डिकल्स (स्टीकर्स) दिए गए हैं. इसके अलावा, नई बॉडी क्लैडिंग और रग्ड स्टाइलिंग एलिमेंट्स इसे सड़क पर एक बोल्ड और दमदार मौजूदगी देते हैं.

कार के अंदर कदम रखते ही आपको स्पेशल एडवेंचर एडिशन फ्लोर मैट्स और इस वेरिएंट के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई केबिन डिटेलिंग देखने को मिलेगी.

यह एडिशन वैसे तो ‘इवोल्यूशन’ वेरिएंट पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ऊपर वाले ‘टेक्नो’ ट्रिम के कई बड़े फीचर्स जोड़ दिए गए हैं. कार में फुल एलईडी हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट (ऑटोमैटिक बूट गेट) और ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, एंटरटेनमेंट के लिए 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रेनॉल्ट कनेक्ट (कनेक्टेड कार सर्विसेज) और 17 इंच के धांसू अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं.

इंजन और पावर

नई डस्टर एडवेंचर एडिशन को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा गया है: