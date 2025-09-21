Creta को कच्चा चबाने आ रही Renault की ये धांसू कार! एक समय चलता था इसी का सिक्का
अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Renault Duster लेकर आने की तैयारी कर रही है. फिलहाल यह कार टेस्टिंग फेज में है और इसे बेंगलुरु की सड़कों पर कई बार देखा गया है. आइए जानते हैं इस नई एसयूवी के बारे में पूरी जानकारी.

September 21, 2025

ऑटो जगत में एक बार फिर Renault ने सुर्खियां बटोरी हैं. कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Renault Duster लेकर आने की तैयारी कर रही है. फिलहाल यह कार टेस्टिंग फेज में है और इसे बेंगलुरु की सड़कों पर कई बार देखा गया है. आइए जानते हैं इस नई एसयूवी के बारे में पूरी जानकारी.

Renault ला रही है नई Duster SUV
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Renault भारत में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है. कंपनी जल्द ही Duster की नई जनरेशन पेश करेगी. Duster पहले से ही भारतीय ग्राहकों के बीच एक पॉपुलर एसयूवी रही है, और अब इसका नया अवतार और भी दमदार फीचर्स के साथ आने वाला है.

टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक
हाल ही में बेंगलुरु में नई Duster को टेस्टिंग के दौरान देखा गया. हालांकि यह पूरी तरह से ढंकी हुई थी, लेकिन डिजाइन में पुराने मॉडल जैसा मस्कुलर लुक साफ नजर आ रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, वी-शेप टेललाइट्स, शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉयलर, बॉडी क्लैडिंग, रियर वॉशर और वाइपर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे.

इंटरनेशनल मार्केट जैसा फीचर पैक
Renault Duster कई देशों में Dacia ब्रांड नाम से बेची जाती है. उम्मीद है कि भारतीय मॉडल में भी इंटरनेशनल वर्जन जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, जिससे यह SUV सेगमेंट में मजबूत प्रतिस्पर्धा देगी.

लॉन्च और मुकाबला
कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे अगले साल तक भारत में पेश किया जाएगा. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी एसयूवी से होगा.

