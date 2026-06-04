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Fridge Electricity Bill Tips: 24 घंटे फ्रिज चलने पर कितना आता है बिल? कैसे करें इसको कम?

Fridge Electricity Consumption: गर्मी का मौसम चल रहा है ऐसे में लोगों के यहां एसी और फ्रिज दोनों का ही बिल ज्यादा आता है, क्या आपको पता है कि आपकी फ्रिज एक महीने में कितना बिल खाता है, साथ ही उससे बचने के लिए क्या करें?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 4, 2026 5:18:17 PM IST

Fridge Electricity Bill Tips: 24 घंटे फ्रिज चलने पर कितना आता है बिल? कैसे करें इसको कम?


Fridge Electricity Consumption: गर्मी का मौसम आते ही घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिवाइस में फ्रिज सबसे ऊपर आ जाता है. ठंडा पानी, बर्फ और खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने के लिए ये मशीन लगभग पूरे दिन बिना रुके काम करती रहती है. लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि लगातार चलने वाला फ्रिज आखिर बिजली की कितनी खपत करता है और इसका असर महीने के बिजली बिल पर कितना पड़ता है. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका फ्रिज हर दिन और हर महीने कितनी बिजली खर्च करता है, तो ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है.

घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर रेफ्रिजरेटर रोजाना एवरेज 1 से 2 यूनिट बिजली की खपत करते हैं. हालांकि ये आंकड़ा हर फ्रिज के लिए एक जैसा नहीं होता. फ्रिज की क्षमता, उसकी स्टार रेटिंग, तकनीक और इस्तेमाल का तरीका बिजली की खपत को प्रभावित करता हैं. 

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फ्रिज चलाने का खर्च

यदि आपके इलाके में बिजली की कीमत करीब 7 रुपये प्रति यूनिट है, तो एक नॉर्मल फ्रिज को चलाने में रोजाना लगभग 7 से 14 रुपये तक का खर्च आ सकता है. वहीं बड़े शेप या ज्यादा क्षमता वाले फ्रिज की बिजली खपत ज्यादा होने के वजह से दैनिक खर्च भी बढ़ सकता है.

एक नॉर्मल फ्रिज पूरे महीने में लगभग 30 से 60 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर सकता है. वहीं डबल डोर, साइड-बाय-साइड या बड़ी स्टोरेज  वाले रेफ्रिजरेटर इससे कहीं ज्यादा बिजली की खपत कर सकते हैं. इसलिए फ्रिज का मॉडल और उसकी क्षमता बिजली बिल तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

 हर घर के लिए जरूरी जानकारी 

अगर बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट मानी जाए, तो 30 से 60 यूनिट मासिक खपत के हिसाब से फ्रिज का बिजली बिल करीब 210 रुपये से 420 रुपये के बीच आ सकता है. ज्यादा क्षमता वाले या पुराने मॉडल के फ्रिज के मामले में ये खर्च और भी ज्यादा हो सकता है.

पुराने रेफ्रिजरेटर आमतौर पर आधुनिक मॉडलों की तुलना में ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. ऐसे में नया फ्रिज खरीदते समय 5-स्टार रेटिंग वाले मॉडल को प्राथमिकता देना समझदारी भरा फैसला माना जाता है. ये फ्रिज ऊर्जा की कम खपत करते हैं, जिससे लंबे समय में बिजली बिल पर अच्छा खासा फर्क दिखाई देता है.

ऐसे कम आएगा बिजली का बिल

फ्रिज की बेहतर परफॉर्मेंस और कम बिजली खपत के लिए कुछ आसान आदतें अपनाना जरूरी है. फ्रिज का दरवाजा बिना वजह लंबे समय तक खुला न रखें, क्योंकि इससे ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसके अलावा फ्रिज को दीवार से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे. गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से बचें और दरवाजा हमेशा अच्छी तरह बंद करें. इन आसान उपायों से न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि फ्रिज की कूलिंग क्षमता भी लंबे समय तक बेहतर बनी रहेगी.

Tags: Fridge Electricity Bill TipsFridge Electricity Consumption
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