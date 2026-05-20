Redmi K90 vs Oppo Find X9 Ultra: फीचर्स से लेकर बैटरी तक क्या है अंतर? कौन सा फोन ज्यादा किफायती

Redmi K90 vs Oppo Find X9 Ultra: स्मार्टफोन लेना या फिर अपग्रेड करना आज के समय में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है. दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टेक बाजार में आजकल एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं. जिनमें, एक से बढ़कर एक फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में उसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और लुक्स के बारे में जान लेना चाहिए. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, जिसमें न केवल आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस, बल्कि फीचर्स भी दिए जाते हैं.

ऐसे में आप Redmi K90 vs Oppo Find X9 Ultra में से कोई एक स्मार्टफोन ले सकते हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के काफी दमदार और फीचर्स में बेहतरीन माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

Redmi K90 में आपको 6.59 इंच की 120Hz OLED डिस्प्ले मिलती है, जोकि Snapdragon 8 Elite processor पर बेस्ड होती है. इसके अलावा इसमें 16GB RAM से लेकर 1TB तक की स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाती है. Oppo Find X9 में आपको 50 MP के ट्रिपल कैमरा मिलते हैं. इसके साथ ही आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है. दोनों के कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है. देखा जाए तो फीचर्स के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी दमदार माने जाते हैं.

किसमें मिलेगी अच्छी परफॉर्मेंस?

Redmi K90 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ मिलता है. इसके अलावा आपको इसमें 8MP/50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है. हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस अपने सेगमेंट में आने वाले अन्य स्मार्टफोन्स से काफी बेहतर माना जाता है. वहीं, Oppo Find X9 Ultra में आपको 6.59 इंच की स्क्रीन के साथ-साथ मीडिया टेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट मिलती है. हालांकि, इसका भी प्रोसेसर फास्ट माना जाता है.