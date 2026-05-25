Redmi 13 5G vs Poco X8 Pro Max: किस स्मार्टफोन में मिलेगा दमदार प्रोसेसर? किसे लेना रहेगा आपके लिए सही

Redmi 13 5G vs Poco X8 Pro Max: आज के दौर में स्मार्टफोन जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. स्मार्टफोन के बिना न तो आप अपना जरूरी काम कर सकते हैं और न ही किसी को डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं. चाहे बात हो फोटोग्राफी की हो या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने की हो. इन सभी कामों के लिए एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन होना बेहद जरूरी होता है. हर साल बाजार में नए-नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, जिनमें बेहतर कैमरा, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और एक बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन इतने सारे ऑप्शन्स के बीच सही स्मार्टफोन चुनना इतना आसान नहीं होता है.

अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Redmi 13 5G vs Poco X8 Pro Max में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स किस अंतर के साथ आते हैं.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Redmi 13 5G में आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, जिसमें 3x इन सेंसर जूम का भी विकल्प मिल जाता है. इसके अलावा फोन में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी आमतौर पर काफी अच्छी मानी जाती है. 108 MP का मेन कैमरा मिलने के साथ ही इसमें आफको 13 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Poco X8 Pro Max में आपको 6.83-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz, 3500 निट्स पीक के साथ-साथ MediaTek Dimensity 9500s chipset के साथ देखने के लिए मिलता है. इस फोन में आपको 100W की वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

Poco X8 Pro Max में आपको 50MP का मेन सेंसर मिलने के साथ ही साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाएगा. वहीं, दूसरी ओर Redmi 13 5G में आपको MediaTek Dimensity 6100+ SoC के अलावा 6.74 इंच की 90Hz डिस्प्ले मिलती है. इतना ही नहीं इस फोन में आपको 5000mAh दमदार बैटरी मिलने के साथ ही साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है.