Red Magic 11S Pro vs Nothing Phone 4a Pro: फीचर्स से बैटरी तक कौन किससे आगे? किसमें मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस

Red Magic 11S Pro vs Nothing Phone 4a Pro: Red Magic 11S Pro के लॉन्च होने के बाद भारतीय टेक मार्केट में इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. यह स्मार्टफोन अपने आकर्षक लुक्स और डिजाइन के दमपर धड़ल्ले से पसंद किया जा रहा है. यह एक हाई परफॉर्मिंग डिवाइस मानी जा रही है, जो न केवल आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है, बल्कि कैमरा औैर फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं है. इस स्मार्टफोन का मुकाबला Nothing Phone 4a Pro के साथ हो रहा है. दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट माने जा रहे हैं.

अगर आप वैल्यू फॉर मनी फोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर रहेगा यह इस लेख में हम आपको बताएंगे. चलिए जानते हैं परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और फीचर्स के मामले में आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा स्मार्टफोन रहने वाला है.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Red Magic 11S Pro में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 लीडिंग एडिशन मिलता है, जिसमें 6.85-inch की 144Hz AMOLED का भी ऑप्शन दिया जाता है. इस फोन में आपको 8,000mAh की दमदार बैटरी भी मिल जाती है. वहीं, Nothing Phone 4a Pro में आपको 6.83 इंच की स्क्रीन के साथ ही साथ 144Hz 1.5K AMOLED डिस्प्ले भी मिलती है. इसके साथ ही साथ फोन मेमं आपको Snapdragon 7 Gen 4 chipset और 5,400mAh की बैटरी ऑप्शन भी मिलता है. इसमें आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 12GB LPDDR5X RAM और 256GB की स्टोरेज भी मिलती है.

कैमरा में कौन किससे आगे?

Red Magic 11S Pro में एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा मिलता है, जिसे आप फोटोग्राफी के लिहाज से ले सकते हैं. इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, Nothing Phone 4a Pro में आपको 50MP का मेन सेंसर के साथ-साथ 50MP का 3.5x ऑप्टिकल टेलिफोटो लेंस मिलता है. इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है. इसमें आपको (Sony LYT700C, 1/1.56″) का OIS मिलता है.