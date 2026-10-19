Bike Chain Problem: बार-बार टाइट कराने के बाद भी ढीली पड़ जाती है बाइक की चेन? इन कारणों को न करें नजरअंदाज

Bike Chain Problem: बाइक चलाते समय उसकी चेन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यह मोटरसाइकिल के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है. इंजन से मिलने वाली ताकत को पिछले पहिए तक पहुंचाने में चेन और स्प्रोकेट की अहम भूमिका होती है. अगर चेन सही स्थिति में है, तो बाइक चलाने का अनुभव बेहतर रहता है और पावर पहिए तक आसानी से पहुंचती है. वहीं, चेन में जरूरत से ज्यादा ढीलापन, असामान्य आवाज या बार-बार एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ना किसी खराबी का संकेत हो सकता है.

ऐसी स्थिति में बाइक चलाते रहना परेशानी बढ़ा सकता है. कई बाइक मालिकों के साथ ऐसा होता है कि वे कुछ दिनों या थोड़ी दूरी तक बाइक चलाने के बाद चेन टाइट करवाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से ढीली हो जाती है. चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण के बारे में.

चेन का ज्यादा घिस जाना हो सकता है बड़ी वजह

बाइक की चेन लगातार चलने, धूल-मिट्टी, नमी और घर्षण के संपर्क में रहती है. समय के साथ इसके अंदर मौजूद पिन और बुश जैसे हिस्सों में घिसावट होने लगती है. इससे चेन की कुल लंबाई बढ़ सकती है और उसका ढीलापन सामान्य एडजस्टमेंट के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसी स्थिति में मैकेनिक चेन को टाइट तो कर सकता है, लेकिन अगर चेन अपनी उपयोगी सीमा से ज्यादा घिस चुकी है, तो बार-बार एडजस्टमेंट करवाना स्थायी समाधान नहीं होगा. अगर चेन का एक हिस्सा टाइट है और दूसरा काफी ढीला है, तो केवल सामान्य एडजस्टमेंट से समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो सकती है.

चेन को गलत तरीके से टाइट करना