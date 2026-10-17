Bike Chain Tips: बाइक की चेन से आ रही है अजीब आवाज? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

Bike Chain Tips: मोटरसाइकल चलाते समय अगर इंजन से अलग किसी तरह की खट-खट, चरमराहट या घर्र-घर्र की आवाज सुनाई देने लगे, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर अगर आवाज बाइक की चेन के आसपास से आ रही है, तो उसकी जांच करना जरूरी हो जाता है. अक्सर बाइक चलाने वाले लोग इंजन ऑयल, पेट्रोल, ब्रेक और टायर की स्थिति पर ध्यान देते हैं, लेकिन चेन की सफाई, लुब्रिकेशन और टेंशन की नियमित जाॉच करना भूल जाते हैं.

यही छोटी-छोटी लापरवाहियां आगे चलकर चेन और स्प्रोकेट के घिसाव को बढ़ा सकती हैं और बाइक चलाने के अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं कि बाइक ककी चेन से आवाज आने पर क्या होता है.

चेन में लुब्रिकेशन की कमी हो सकती है वजह

बाइक की चेन से आवाज आने की सबसे आम वजहों में से एक है लुब्रिकेशन की कमी. चेन लगातार घूमती है और उसके लिंक तथा अन्य हिस्से एक-दूसरे के साथ काम करते हैं. अगर चेन पर पर्याप्त चिकनाई नहीं है, तो घर्षण बढ़ सकता है. इससे बाइक चलाते समय चरमराहट या खटखट जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. बारिश, धूल भरी सड़कों और नियमित इस्तेमाल के कारण चेन पर मौजूद लुब्रिकेंट धीरे-धीरे कम हो सकता है. इस समस्या से बचने के लिए मोटरसाइकल की चेन को समय-समय पर साफ करके उपयुक्त चेन लुब्रिकेंट लगाना चाहिए.

चेन ज्यादा ढीली होने पर भी आ सकती है आवाज