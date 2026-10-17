Bike Chain Tips: बाइक की चेन से आ रही है अजीब आवाज? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

0
Bike Chain Tips: मोटरसाइकल चलाते समय अगर इंजन से अलग किसी तरह की खट-खट, चरमराहट या घर्र-घर्र की आवाज सुनाई देने लगे, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर अगर आवाज बाइक की चेन के आसपास से आ रही है, तो उसकी जांच करना जरूरी हो जाता है. अक्सर बाइक चलाने वाले लोग इंजन ऑयल, पेट्रोल, ब्रेक और टायर की स्थिति पर ध्यान देते हैं, लेकिन चेन की सफाई, लुब्रिकेशन और टेंशन की नियमित जाॉच करना भूल जाते हैं.
यही छोटी-छोटी लापरवाहियां आगे चलकर चेन और स्प्रोकेट के घिसाव को बढ़ा सकती हैं और बाइक चलाने के अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं कि बाइक ककी चेन से आवाज आने पर क्या होता है.
चेन में लुब्रिकेशन की कमी हो सकती है वजह
बाइक की चेन से आवाज आने की सबसे आम वजहों में से एक है लुब्रिकेशन की कमी. चेन लगातार घूमती है और उसके लिंक तथा अन्य हिस्से एक-दूसरे के साथ काम करते हैं. अगर चेन पर पर्याप्त चिकनाई नहीं है, तो घर्षण बढ़ सकता है. इससे बाइक चलाते समय चरमराहट या खटखट जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. बारिश, धूल भरी सड़कों और नियमित इस्तेमाल के कारण चेन पर मौजूद लुब्रिकेंट धीरे-धीरे कम हो सकता है. इस समस्या से बचने के लिए मोटरसाइकल की चेन को समय-समय पर साफ करके उपयुक्त चेन लुब्रिकेंट लगाना चाहिए.
चेन ज्यादा ढीली होने पर भी आ सकती है आवाज
अगर बाइक की चेन जरूरत से ज्यादा ढीली हो गई है, तो चलते समय वह झूल सकती है और आसपास के हिस्सों से टकरा सकती है. ऐसी स्थिति में खट-खट या टकराने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है. गियर बदलते समय या बाइक को अचानक गति देने पर यह आवाज ज्यादा महसूस हो सकती है. बहुत ज्यादा ढीली चेन के कारण पावर ट्रांसमिशन प्रभावित हो सकता है और गंभीर स्थिति में चेन अपनी सही जगह से उतरने का जोखिम भी बढ़ सकता है. चेन की ढीलापन जांचने के लिए बाइक के मालिक की पुस्तिका में दिया गया तरीका अपनाएं.