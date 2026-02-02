Realme P4x 5G vs OnePlus 15: बजट-फ्रेंडली पावर या प्रीमियम परफॉर्मेंस, कौन सा फोन आपके लिए रहेगा बेहतर; यहां देखें स्पेसिफिकेशन

Realme P4x 5G vs OnePlus 15: रियलमी P4x 5G बनाम वनप्लस 15 दो बिल्कुल अलग कैटेगरी के स्मार्टफोन हैं, जिन्हें अलग-अलग तरह के यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Realme P4x 5G (लगभग ₹15,499–₹17,999) एक बजट-फोकस्ड डिवाइस है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने पर जोर देता है. वहीं OnePlus 15 एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिस्प्ले और एडवांस कैमरा एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है.

प्रोसेसर में कौन आगे

परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों फोनों में बड़ा अंतर है. OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite (3nm) चिपसेट दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 4.6GHz तक जाती है. यह प्रोसेसर हैवी गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल-लेवल मल्टीटास्किंग को बेहद आसानी से संभाल लेता है. इसके मुकाबले Realme P4x 5G में MediaTek Dimensity 7400 Ultra (2.6GHz) दिया गया है, जो मिड-रेंज सेगमेंट के लिए अच्छा है और डेली यूज़, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है.

बैटरी परफॉर्मेंस

बैटरी और चार्जिंग में Realme P4x 5G बढ़त बनाता है. इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ लंबे समय तक चलती है और उन यूज़र्स के लिए बेहतर है जिन्हें बार-बार चार्जिंग पसंद नहीं. दूसरी ओर, OnePlus 15 में 5200mAh बैटरी है, लेकिन इसकी 120W अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग कुछ ही मिनटों में फोन को काफी हद तक चार्ज कर देती है.

डिस्प्ले और कैमरा सेगमेंट

डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 15 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K AMOLED पैनल है, जो कलर, ब्राइटनेस और स्मूदनेस में शानदार अनुभव देता है. Realme P4x 5G में 144Hz डिस्प्ले है, जो इस बजट में काफी प्रभावशाली माना जाता है. कैमरा सेगमेंट में भी OnePlus 15 आगे है, जहां हाई-एंड ऑप्टिक्स के साथ 50MP प्राइमरी कैमरा बेहतर फोटोग्राफी देता है, जबकि Realme P4x 5G का 50MP AI कैमरा बेसिक और बजट-फ्रेंडली जरूरतों के लिए उपयुक्त है.

अगर आपकी प्राथमिकता लंबी बैटरी लाइफ, हाई रिफ्रेश रेट और किफायती कीमत है, तो Realme P4x 5G सही विकल्प है. वहीं फ्लैगशिप-लेवल गेमिंग, बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग चाहते हैं, तो OnePlus 15 आपके लिए बेहतर खरीद साबित होगा.

