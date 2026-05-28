Realme P4 Power vs RedMagic 11S Pro: किस फोन में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस? वैल्यू फॉर मनी के तौर पर क्या लेना रहेगा सही

Realme P4 Power vs RedMagic 11S Pro: स्मार्टफोन बाजार में हर महीने एक से बढ़कर एक नए डिवाइस लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कुछ फोन ऐसे होते हैं, केवल आपका खर्च बढ़ाते हैं या फिर बार-बार खराब हो जाते हैं. ऐसे फोन्स को आपको बिलकुल नहीं लेना चाहिए. फोन खरीदते समय आपको उस स्मार्टफोन के बारे में पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो सके. आपको हमेशा ऐसा ही स्मार्टफोन लेना चाहिए, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ ही साथ फीचर्स से भी भरपूर हो. अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस यूजर हैं तो ऐसे में आपको हमेशा फ्लैगशिप स्मार्टफोन की ओर ही जाना चाहिए.

अगर आप कोई टिकाऊ और अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Realme P4 Power vs RedMagic 11S Pro में से किसी एक को ले सकते हैं.

किसमें मिलते हैं दमदार फीचर्स?

फीचर्स की बात की जाए तो वैसे तो दोनों ही फोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट माने जाते हैं. Realme P4 Power में 10,001 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी जाती है. इस सेगमेट में यह बैटरी काफी बड़ी मानी जाती है. इसके अलावा इस फोन में आपको 80W का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है साथ ही साथ 27W का रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन का भी फीचर दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ RedMagic 11S Pro में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7,500mAh की बैटरी के साथ-साथ 80W चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है. इतना ही नहीं इसमें आपको 6.85-inch BOE X10 AMOLED की फ्लेैट डिस्प्ले और 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाता है.

किसमें मिलेगा बेहतर कैमरा?

Realme P4 Power में आपको ड्यूल रियर कैमरा मिलने के साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया जाता है. केवल यही नहीं, बल्कि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है. इसके अलावा इस दमदार फोन में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरे का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो RedMagic 11S Pro में आपको 50MP मेन सेंसर OIS के साथ मिलता है. इसके अलावा इसमें आपको 50MP अल्ट्रा वाइड लेंस का भी ऑप्शन मिलता है और फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है.