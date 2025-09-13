Home > टेक - ऑटो > लॉन्च से पहले Leak हुए Realme P3 Lite 5G के फीचर्स! 6,000mAh बैटरी के साथ मचेगा धमाल

लॉन्च से पहले ही यह फोन फ्लिपकार्ट पर दिखाई दिया है, जिससे इसकी कीमत और फीचर्स का खुलासा हो चुका है. इस फोन की खासियत है इसकी बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और दमदार प्रोसेसर, जो इसे ₹15,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं.

By: Renu chouhan | Published: September 13, 2025 1:52:20 PM IST

रियलमी भारत में लगातार ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है जो किफायती होने के साथ-साथ दमदार फीचर्स भी देते हैं. इसी कड़ी में कंपनी 13 सितंबर 2025 को अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Realme P3 Lite 5G लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले ही यह फोन फ्लिपकार्ट पर दिखाई दिया है, जिससे इसकी कीमत और फीचर्स का खुलासा हो चुका है. इस फोन की खासियत है इसकी बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और दमदार प्रोसेसर, जो इसे ₹15,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं.

Realme P3 Lite 5G की कीमत और वेरिएंट्स
फ्लिपकार्ट पर सामने आई जानकारी के अनुसार, Realme P3 Lite 5G की शुरुआती कीमत भारत में ₹12,999 रखी जाएगी. यह कीमत 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए होगी. वहीं, इसका 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट ₹13,999 में उपलब्ध हो सकता है. इस तरह से यह फोन भारत के बेहद लोकप्रिय बजट सेगमेंट में सीधे रेडमी, पोको और iQOO जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने वाला है.

डिस्प्ले और डिजाइन
Realme P3 Lite 5G में 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होगा. इसका रेज़ॉल्यूशन 1,604×720 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 246ppi होगी. फ्रंट कैमरे के लिए इसमें होल-पंच कटआउट दिया गया है, जो फोन को मॉडर्न लुक देता है. फोन का वजन लगभग 197 ग्राम है और यह तीन खूबसूरत रंगों – Lily White, Midnight Lily और Purple Blossom में खरीदा जा सकेगा.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही इसमें ARM G57 MC2 GPU दिया गया है, जिससे गेमिंग और ग्राफिक्स का अनुभव बेहतर होगा. फोन में 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसे माइक्रोSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme P3 Lite 5G Android 15 पर आधारित होगा.

कैमरा सेटअप
फोटोग्राफी के लिए Realme P3 Lite 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, जो फुल-HD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह कैमरा क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया मानी जा सकती है.

बैटरी और चार्जिंग
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6,000mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक फोन चलाने में सक्षम होगी. साथ ही, इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे फोन जल्दी चार्ज होकर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा. ऐसे यूजर्स जो लगातार फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह बैटरी परफेक्ट साबित होगी.

कनेक्टिविटी और सेंसर
Realme P3 Lite 5G में सभी ज़रूरी कनेक्टिविटी फीचर्स मौजूद होंगे. इसमें 5G सपोर्ट, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ और GPS शामिल होंगे. फोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. इसके अलावा इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर और एक्सेलेरेशन सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे.

