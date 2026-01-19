Realme C71 vs Realme C61: कौन-सा स्मार्टफोन है ज्यादा बेहतर? फीचर्स, बैटरी और परफॉर्मेंस की पूरी तुलना

Realme C71 vs Realme C61: कम बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में Realme ने दो फोन लॉन्च किए है. Realme C71 और Realme C61 दोनों स्मार्टफोन बड़ी डिस्प्ले, पावरफुल बैटरी और जरूरी फीचर्स के साथ किफायती कीमत पर आते है. ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों फोन में से कौन सा खरीदना बेहतर है? आइए दोनों स्मार्टफोन पर विस्तार से जानते है.

डिस्प्ले में क्या खास?

Realme C71 और Realme C61 दोनों में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले है. दोनों फोन वीडियो देखने और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए अच्छा अनुभव देते है. डिस्प्ले के मामले में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है.

बैटरी और चार्जिंग

बैटरी लाइफ के मामले में कौन बेहतर?

Realme C71 में 6300mAh की बड़ी बैटरी है जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. दूसरी ओर Realme C61 में 5000mAh की बैटरी और 10W चार्जिंग है. जो लोग लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते है. उनके लिए C71 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर

Realme C71 UNISOC T7250 प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसे रोज़ाना के कामों और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर माना जाता है. Realme C61 में UNISOC T612 प्रोसेसर है, जो सामान्य इस्तेमाल के लिए ठीक है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने पर दिक्कत हो सकती है.

परफॉर्मेंस के मामले में कौन बेहतर?

कैमरा फीचर्स

कैमरा सेगमेंट में Realme C61 ज़्यादा बेहतर लगता है. Realme C61 में 32MP का रियर कैमरा है. हालांकि Realme C71 में 13MP का रियर कैमरा है. दोनों फोन में सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए C61 बेहतर विकल्प है.

सॉफ्टवेयर और अपडेट

Realme C71 लेटेस्ट Android 15 पर आधारित Realme UI के साथ आता है. Realme C61 Android 14 पर चलता है. नए सॉफ्टवेयर और लंबे अपडेट सपोर्ट के मामले में C71 बेहतर है.

कीमत

Realme C71 की शुरुआती कीमत लगभग ₹8,699 है. Realme C61 की शुरुआती कीमत लगभग ₹6,999 है. बजट का ध्यान रखने वाले यूजर्स के लिए Realme C61 एक ज़्यादा किफ़ायती ऑप्शन हो सकता है.