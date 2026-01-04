7000mAh बैटरी और 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ मार्केट में लॉन्च होने वाला है रियलमी 16, फीचर्स से लेकर जानें सबकुछ

Realme 16 Pro Lauch Date: रियलमी 16 प्रो स्मार्टफोन भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है. ये फोन रियलमी 16 प्रो+ से थोड़ा नीचे रखा जाएगा, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं जो आमतौर पर महंगे फोन में देखने को मिलते हैं. कंपनी के अनुसार, कैमरा सिस्टम प्रो+ मॉडल जैसा ही होगा और बैटरी, डिस्प्ले व परफॉर्मेंस में भी सुधार किया गया है.

200 मेगापिक्सल कैमरे की एंट्री

रियलमी 16 प्रो में 200MP का नया कैमरा दिया गया है, जो इस सीरीज में पहली बार देखने को मिलेगा. ये कैमरा सैमसंग HP5 सेंसर पर आधारित है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) दिया गया है. फोन से 1x, 2x और 4x ज़ूम पर बिना ज्यादा क्वालिटी घटे फोटो ली जा सकती हैं.

कंपनी का कहना है कि इस कैमरे को रंगों की सही पहचान के लिए TÜV Rheinland से सर्टिफिकेशन भी मिला है.

बेहतर फोटो के लिए नया प्रोसेसिंग सिस्टम

फोन में HyperRAW नाम का एक फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम दिया गया है. इसका मकसद फोटो में रोशनी और डिटेल के बीच बैलेंस बनाना है. खासतौर पर ग्रुप फोटो और कम रोशनी में ली गई तस्वीरों में ये मददगार हो सकता है.

पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के नए ऑप्शन

रियलमी 16 प्रो में अलग-अलग दूरी पर पोर्ट्रेट फोटो लेने के लिए कई फोकल लेंथ दी गई हैं. इनमें 1x से लेकर 4x तक के ऑप्शन शामिल हैं. इससे पूरे शरीर, आधे शरीर या क्लोज-अप फोटो लेना आसान हो जाता है.

इसके साथ Vibe Master Mode दिया गया है, जिसमें अलग-अलग माहौल के लिए पहले से बने कई पोर्ट्रेट टोन मौजूद हैं. फोन में AI Edit Genie भी है, जिससे फोटो में बैकग्राउंड या बालों जैसी चीजों को बदला जा सकता है.

वीडियो रिकॉर्डिंग और कंटेंट बनाने के फीचर

ये फोन 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. वीडियो बनाते समय सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए एक खास तकनीक दी गई है. इसके अलावा AI Instant Clip नाम का फीचर भी है, जो ट्रैवल, पार्टी या इवेंट्स के लिए अपने आप छोटे वीडियो क्लिप तैयार कर देता है.

बड़ी बैटरी और दमदार डिस्प्ले

रियलमी 16 प्रो में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलने के लिए बनाई गई है. फोन में पावर सेविंग मोड और बायपास चार्जिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं, जिससे गर्मी कम होती है.

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. तेज धूप में देखने के लिए स्क्रीन की ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा बताई जा रही है.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

फोन में MediaTek Dimensity 7300-Max 5G प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी के अनुसार इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. फोन को ठंडा रखने के लिए खास कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है.

ये स्मार्टफोन Realme UI 7.0 पर चलेगा, जिसमें AI से जुड़े कई नए फीचर जोड़े गए हैं. इसमें फोटो, वीडियो और रिकॉर्डिंग से जुड़े स्मार्ट टूल शामिल हैं.

डिजाइन और मजबूती

रियलमी 16 प्रो का डिजाइन मशहूर डिजाइनर नाओतो फुकासावा के साथ मिलकर तैयार किया गया है. ये फोन तीन रंगों में आएगा – मास्टर गोल्ड, पेबल ग्रे और ऑर्किड पर्पल.

फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए इसमें IP69 रेटिंग दी गई है और इसकी बॉडी पर हाथों को आराम देने वाला टेक्सचर फिनिश भी है.

लॉन्च की तारीख

रियलमी 16 प्रो को 6 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. कीमत और बाकी पूरी जानकारी लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आएगी.