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Realme 16 5G vs vivo v70 elite में से क्या रहेगा बेस्ट? फीचर्स और कैमरा में कौन किससे आगे

हालांकि, Realme 16 5G vs vivo v70 elite भी काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी फोन माने जाते हैं. अगर आप फोन में एडवांस फीचर देख रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 15, 2026 7:30:51 PM IST

Realme 16 5G vs vivo v70 elite में से क्या रहेगा बेस्ट? फीचर्स और कैमरा में कौन किससे आगे


Realme 16 5G vs vivo v70 elite: आजकल बाजार में इतने महंगे और फीचर्स से भरपूर स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं कि ऐसे में पता लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिर कौन सा फोन लेना सही रहेगा. भारतीय टेक बाजार में स्मार्टफोन्स की ऐसी भरमार है कि अगर आप किसी एक स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कंफ्यूज जरूर होंगे. इसलिए अगर आप कोई फोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले कुछ फोन्स के रिव्यू जरूर देख लें.

हालांकि, Realme 16 5G vs vivo v70 elite भी काफी किफायती और वैल्यू फॉर मनी फोन माने जाते हैं. अगर आप फोन में एडवांस फीचर देख रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच के अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा आगे? 

Realme 16 5G में आपको 6.57 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने के साथ ही 7000 mAh बैटरी भी मिलती है. फोन में आपको Dimensity 6400 Turbo chipset के अलावा 12 और 256 GB की रैम की स्टोरेज भी मिलती है. इतना ही नहीं, इस फोन में आपको 60W की फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिल सकता है. वहीं, Vivo V70 Elite की तो इसमें आपको 6.59 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है.  

कैमरा में कौन किससे आगे? 

Realme 16 5G के कैमरा को लेकर काफी चर्चा है. इस फोन के कैमरा को गूगल के पिक्सल जैसा बनाया गया है. कंपनी ने फोन में रियर कैमरे में पहली बार सेल्फी मिरर का इस्तेमाल किया है, जिससे यूजर्स के लिए सेल्फी लेना आसान रहेगा. इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने के साथ ही 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है. वहीं, Vivo V70 Elite में आपको 50MP ZEISS का मेन कैमरा मिलने के अलावा 50MP टेलीफोटी लेंस भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन होती है. इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने के लिए मिलता है.

Tags: Realme 16 5G
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