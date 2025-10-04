RBI New Policy: EMI पर फोन लिया? एक किस्त चूके तो आपका फोन हो जाएगा लॉक! 5 प्वाइंट्स में जानिए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नया नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति EMI नहीं भरता, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी दूर से ही उसका फोन लॉक कर सकेगी. आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी के 5 बड़े पॉइंट्स...

RBI new rules: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है. यहां हर साल करोड़ों मोबाइल फोन खरीदे जाते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या EMI (किस्तों) पर ली जाती है. EMI पर फोन लेना आसान होता है, लेकिन अब अगर आप एक भी किस्त चूकते हैं, तो मुसीबत बढ़ सकती है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक नया नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति EMI नहीं भरता, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी दूर से ही उसका फोन लॉक कर सकेगी. आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी के 5 बड़े पॉइंट्स…

1. RBI का नया प्रस्ताव क्या है?
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपने Fair Practices Code में बदलाव करने की सोच रहा है. नए नियम के तहत, बैंक और फाइनेंस कंपनियों को यह अधिकार मिल सकता है कि वे EMI पर खरीदे गए मोबाइल को रिमोटली लॉक कर सकें. मतलब- अगर किसी ग्राहक ने EMI नहीं भरी, तो उसका फोन लॉक हो जाएगा और तब तक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा जब तक वह बकाया रकम नहीं चुकाता.

2. नया नियम क्यों लाया जा रहा है?
पिछले कुछ सालों में भारत में कंज्यूमर लोन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है. लोग छोटे-छोटे लोन पर फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे गैजेट्स खरीद रहे हैं. लेकिन अब EMI न चुकाने के मामलों में तेजी से इज़ाफा हो रहा है. RBI का मानना है कि अगर यह रिमोट लॉकिंग फीचर लागू होता है, तो बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन देने में ज़्यादा भरोसेमंद महसूस करेंगी, जिससे Bad Loans की समस्या घटेगी.

3. फोन लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा?
RBI इस सिस्टम को लागू करने के लिए एक टेक्निकल गाइडलाइन बना रहा है. इसमें तय होगा कि किस स्थिति में फोन लॉक किया जा सकेगा, और कैसे ग्राहक की प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी को सुरक्षित रखा जाएगा. बैंकों को ग्राहक की पहले से मंजूरी लेनी होगी और उन्हें फोन के पर्सनल डेटा तक कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा.

4. कब लागू होंगे ये नियम?
2024 में RBI ने कुछ फाइनेंस कंपनियों को ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करने से रोका था, क्योंकि कई जगह इनका गलत इस्तेमाल हुआ था.
अब RBI इस सिस्टम को फिर से लाने की तैयारी कर रहा है — लेकिन इस बार सख्त सुरक्षा नियमों के साथ.
संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में नया नियम लागू हो सकता है.

5. किन लोगों पर पड़ेगा असर?
अगर ये नियम लागू हुआ, तो इसका असर उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो EMI पर फोन खरीदते हैं. भारत में फिलहाल 1.16 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं और इनमें से बड़ी संख्या EMI पर खरीदे गए हैं. हालांकि बैंक और लोन देने वाली कंपनियां इससे खुश हैं, लेकिन कंज्यूमर ग्रुप्स का कहना है कि अगर फोन लॉक हो गया, तो गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा- क्योंकि आज हर काम मोबाइल से जुड़ा है.

