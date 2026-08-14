Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन को बनाएं और भी खास, बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं 10 हजार से कम में आने वाले ये स्मार्टफोन्स

Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में प्यार जताने का भी खास मौका भी होता है. अक्सर भाई बहनों को गिफ्ट देने से पहले कई बार सोचते हैं कि आखिर बहन को कौन सा गिफ्ट देना सही रहेगा. ऐसे में अगर आप इस बार अपनी बहन को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ-साथ रोजमर्रा के काम भी आए, तो स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा बजट रखने की जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे, जो कीमत में कम और फीचर्स में काफी बेहतरीन हो सकते हैं.

1. Redmi A4 5G

अगर आपका बजट कम है और आप अपनी बहन को कोई 5G स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप Redmi A4 5G को ले सकते हैं. इस फोन की कीमत 7,965 से 9,599 के बीच है. इसमें आपको 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर, 50MP रियर कैमरा और 5,160mAh बैटरी भी मिल जाती है.

2. Itel Color Pro 5G

अगर आपका बजट 10 हजार रुपये के आसपास है तो ऐसे में आप Itel Color Pro 5G को ले सकते हैं. इस फोन में आपको 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है साथ ही साथ फोन में MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर, 6.6 इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले भी मिल जाता है. इसमें आपको 50MP रियर कैमरा और 5,000mAh बैटरी दी गई है.

3. Infinix Hot 50 5G