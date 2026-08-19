Rakhi Special Gift: राखी पर यह सस्ते स्कूटर भी बन सकते हैं खास गिफ्ट, अच्छी माइलेज के साथ मिलेगी शानदार परफॉर्मेंस

Rakhi Special Gift: राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में प्यार, अपनापन और कई यादों को जोड़ता है, जिससे यह एक खास मौका बन जाता है. इस दिन भाई अपनी बहनों को एक अच्छा सा गिफ्ट देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं. आमतौर पर राखी पर कपड़े, मोबाइल, ज्वेलरी, स्मार्टवॉच या दूसरे गैजेट गिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस बार बहन को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आए, तो स्कूटर एक शानदार गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है.

आज बाजार में ऐसे कई स्कूटर मौजूद हैं जो करीब 1 लाख रुपये के आसपास के बजट में मिल जाते हैं और इनमें अच्छी माइलेज और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

1. TVS Jupiter 110

अगर आप कोई ऐसा बजट फ्रेंडली स्कूटर लेना चाहते हैं, जो आपकी बहन को एक अच्छी माइलेज दे तो ऐसे में TVS Jupiter 110 आपके लिए परफेक्ट रह सकता है. यह स्कूटर खास तौर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल और आरामदायक राइडिंग के लिए जाना जाता है साथ ही साथ इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 73,000 से लेकर 76,000 के आसपास है. यह स्कूटर 50 से लेकर 55 के बीच की माइलेज आसानी से दे सकता है.

2. Honda Activa 6G

राखी के गिफ्ट के लिए Honda Activa 6G भी काफी जबरदस्त गिफ्ट हो सकता है जिसे परिवार के इस्तेमाल के लिए खरीदा जा सकता है. इसका आपको एक दमदार इंजन मिलने के साथ ही साथ कम से कम 50 से 60 के बीच की माइलेज भी मिल जाती है. हालांकि, इसमें आपको ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होगी. आप आसानी से इसका रखरखाव कर सकते हैं.

3. Suzuki Access 125