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Rainy Season EV Tips: बारिश में इलेक्ट्रिक कार चलाने से पहले जरूर रखें इन बातों का ध्यान, गाड़ी की चार्जिंग में नहीं होगी कोई समस्या

बारिश के मौसम में सही तरीके से गाड़ी चलाई जाए तो इससे ईवी कारें सुरक्षित रहती हैं साथ ही चार्जिंग में भी किसी तरह की समस्या नहीं आती है. चलिए आपको बताते हैं बारिश में इलेक्ट्रिक कार चलाने के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 1, 2026 12:54:55 PM IST

Rainy Season EV Tips: बारिश में इलेक्ट्रिक कार चलाने से पहले जरूर रखें इन बातों का ध्यान, गाड़ी की चार्जिंग में नहीं होगी कोई समस्या


Rainy Season EV Tips: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं कार और बाइक चलाने वालों के लिए समस्या का सबब भी बन जाता है. बारिश के मौसम में सतर्कता बरतते हुए वाहन चलाना चाहिए. आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को बारिश के मौसम में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. दरअसल, इस दौरान ईवी कारों की चार्जिंग से जुड़ी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं. जलभराव के साथ ही गीली सड़कों पर कार चलाने से कई बार इलेक्ट्रिक कार के कुछ पार्ट्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है.

हालांकि, बारिश के मौसम में सही तरीके से गाड़ी चलाई जाए तो इससे ईवी कारें सुरक्षित रहती हैं साथ ही चार्जिंग में भी किसी तरह की समस्या नहीं आती है. चलिए आपको बताते हैं बारिश में इलेक्ट्रिक कार चलाने के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. 

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1. चार्जिंग पोर्ट साफ और सूखा रखें

अगर बारिश के दौरान आप इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करते हैं और चार्जिंग पोर्ट को साफ और सूखा नहीं रखते हैं तो ऐसे में आपको इस पोर्ट को सुरक्षित रखना चाहिए. चार्जिंग की समस्या से बचने के लिए आपको पोर्ट पर मिट्टी जमने, पानी या नमी दिखाई दिखाई देने पर इसे साफ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पोर्ट को सूखा और साफ रखें. 

2. सही जगह पर करें चार्जिंग 

बारिश के मौसम में अक्सर सही जगह पर इलेक्ट्रिक कार को चार्ज नहीं किया जाए तो ऐसे में कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए मानसून में हमेशा अच्छी तरह से मेंटेन किए गए और सुरक्षित चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करें. अगर चार्जिंग स्टेशन के आसपास पानी जमा हो या कोई केबल डैमेज हो गई है तो ऐसी स्थिति में आपको इस जगह पर चार्जिंग करने से बचना चाहिए. 

3. बारिश के बाद करें जांच 

अगर आप बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको बारिश हो जाने या फिर यात्रा पूरी कर लेने के बाद कार की जांच करनी चाहिए. ऐसे में आपको चार्जिंग पोर्ट, टायर, ब्रेक और उसके इंजन की जांच करनी चाहिए. अगर कार में किसी प्रकार की समस्या या फिर इंजन से अलग आवाज आ रही है तो ऐसे में आपको कार को सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए. 

Tags: Rainy Season EV Tips
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