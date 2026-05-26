Railway Track vs Railway Line: आखिर रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन में क्या है अंतर? दोनों एक दूसरे से कितनी अलग

Railway Track vs Railway Line: रेलवे को देश का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है. ट्रेन के जरिए रोजाना देश में लाखों लोग यात्रा करते हैं. भारत में रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि यहां हजारों की संख्या में ट्रेनें चलती हैं. देखा जाए तो यह केवल यात्रा का एक साधन ही नहीं है बल्कि, लोगों के जीवन का अहम हिस्सा भी माना जाता है. ट्रेन के जरिए रोजाना हजारों लाखों लोग यात्रा जरूर करते हैं, लेकिन हममें से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन में क्या अंतर होता है. हालांकि, यह सोचने वाली बात है कि आखिर दोनों अलग हैं या फिर दोनों का मतलब एक ही है.

आपने अक्सर रेलवे के कर्मचारियों को रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन शब्द बोलते हुए सुना होगा, लेकिन कभी इसके मतलब पर गौर नहीं किया होगा. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होते हैं.

क्या है दोनों में अंतर?

रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन दोनों में ही एक अंतर होता है, जिसे ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है. देखा जाए तो रेलवे ट्रैक का मतलब होता है वह लाइन या फिर संरचना, जिसपर ट्रेन चलती है. यह लोहे की पटरियां होती हैं, जो ट्रेनों के संचालन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. ट्रैक मल्टीपल होते हैं, जिनकी लंबाई और

चौड़ाई अच्छी खासी होती है. ऐसा मान के चलिए दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन की पटरियां बिछाई गई हैं तो उसे रेलवे लाइन नहीं बोलकर रलवे ट्रैक बोला जाता है.

क्या होती है Railway Line?

जानकारी के मुताबिक Railway Line कोई पटरी या फिर एक रास्ता नहीं बल्कि, इसे पूरे रूट या रेलवे मार्ग के तौर पर देखा जाता है. इसमें केवल पटरियां ही शामिल नहीं होती हैं, बल्कि, ट्रैक को सिगन्ल मिलने से लेकर ट्रेनों के संचालन तक सबकुछ शामिल होता है. Railway Line को आप एक पूरे नेटवर्क या मार्ग के रूप में समझ सकते हैं, जिसपर ट्रेनें एक जगह से दूसरी जह पर आवाजाही करती हैं. कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दिल्ली से कानपुर वाला रूट यानि रेलवे लाइन बिजी है. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं.