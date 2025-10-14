दिवाली-छठ पर जाना है घर…Post Office से बुक कर सकते हैं टिकट, यहां जानिए आसान तरीका

Railway Ticket Booking: त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और दिवाली व छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए ट्रेन टिकटों की माँग बहुत ज़्यादा है. ऐसे समय में रेलवे काउंटरों और IRCTC की वेबसाइट, दोनों पर टिकट बुक करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लेकिन अब यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है: अब आप अपने नज़दीकी डाकघर से भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं.

डाकघरों में भी ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध

भारतीय डाक, रेल मंत्रालय के सहयोग से, अब रेलवे टिकट बुकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहा है. इसका मतलब है कि न केवल रेलवे स्टेशन या ऑनलाइन पोर्टल, बल्कि आपका स्थानीय डाकघर भी आपको ट्रेन टिकट बुक करने में मदद कर सकेगा.

यह सुविधा वर्तमान में देश भर के 333 चुनिंदा डाकघरों में शुरू की गई है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में जहाँ रेलवे काउंटर उपलब्ध नहीं हैं.

आसान टिकट बुकिंग विधि

डाकघर से रेलवे टिकट बुक करने के लिए, आपके पास यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) टर्मिनल होना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत आसान है.

सबसे पहले, अपने नज़दीकी डाकघर में जाएँ जहाँ पीआरएस काउंटर हो.

अपनी यात्रा संबंधी जानकारी, जैसे स्टेशन का नाम, तिथि, ट्रेन का नाम या नंबर और श्रेणी दर्ज करें.

निर्धारित फ़ॉर्म भरें और भुगतान करें.

डाकघर का कर्मचारी तुरंत आपकी बुकिंग सिस्टम में दर्ज कर देगा और आपको तुरंत टिकट मिल जाएगा.

इस सेवा के ज़रिए स्लीपर, एसी और जनरल सहित सभी श्रेणियों के टिकट बुक किए जा सकते हैं.

नया रेलवे नियम लागू

1 अक्टूबर से, रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए एक नया नियम लागू किया है. अब, केवल आधार-सत्यापित उपयोगकर्ता ही टिकट खुलने के पहले 15 मिनट तक IRCTC वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक कर पाएँगे. अधिकृत एजेंटों के लिए 10 मिनट की सीमा यथावत रहेगी. इसका मतलब है कि अगर आपका IRCTC खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आप टिकट खुलने के पहले 15 मिनट के भीतर टिकट बुक नहीं कर पाएँगे.

रेलवे का कहना है कि यह कदम टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी वाली बुकिंग को रोकने के लिए है.सामान्य बुकिंग विंडो ट्रेन के प्रस्थान की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है.

