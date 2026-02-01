Home > टेक - ऑटो > R15 V4 और R15 M में क्या फर्क है? जानें सही फैसला कैसे लें, पर्फॉमेंस-फीचर्स और वैल्यू में कौन आगे

Yamaha sports bike: Yamaha R15 अपने पावरफुल लुक और स्पोर्टी फीचर्स के लिए काफी मशहूर है. यह Yamaha बाइक लंबे समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक दमदार खिलाड़ी रही है. Yamaha की R-सीरीज़ की बाइक्स R15 V4 और R15 M, एक-दूसरे की कड़ी टक्कर है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 1, 2026 8:58:00 PM IST

Yamaha sports bike: Yamaha R15 अपने पावरफुल लुक और स्पोर्टी फीचर्स के लिए काफी मशहूर है. यह Yamaha बाइक लंबे समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक दमदार खिलाड़ी रही है. Yamaha की R-सीरीज़ की बाइक्स R15 V4 और R15 M, एक-दूसरे की कड़ी टक्कर है. लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि उनके लिए कौन सी बाइक सबसे अच्छा ऑप्शन होगी. हालांकि फीचर्स और लुक के मामले में दोनों बाइक्स को अपने सेगमेंट में पावरफुल माना जाता है.

अगर आप दोनों बाइक्स के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे है, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें. आज हम आपको इन दोनों बाइक्स के बीच के अंतर और उनमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताएंगे.

लुक के मामले में कौन सी बाइक बेहतर है: R15 V4 या R15M?

Yamaha की R-सीरीज की बाइक्स परफॉर्मेंस और फीचर्स से ज़्यादा अपने लुक की वजह से बिकती है. इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में आपको मिलते-जुलते फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा लुक हर बाइक में नहीं मिलता, R15 V4 डुअल-चैनल ABS और एयरोडायनामिक स्टाइलिंग के साथ आती है. यह बाइक स्पोर्टी फील देती है और लुक के मामले में भी बेहतर है. दूसरी ओर R15M को थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम और एग्रेसिव दिखने वाली बाइक माना जाता है, जिसमें एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग, यूनिक M ब्रांडिंग और गोल्ड-कलर्ड ब्रेक मिलते हैं, जो बाइक को और भी बेहतर लुक देते हैं. इससे बाइक ज़्यादा भारी दिखती है.

परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी बाइक बेहतर है?

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बाइक्स एक जैसी हैं क्योंकि दोनों में 155cc का इंजन है. दोनों बाइक्स में सिंगल-सिलेंडर इंजन है और दोनों 18.15 bhp की पावर जेनरेट करती है. क्योंकि दोनों में 155cc का इंजन है, इसलिए दोनों बाइक्स का माइलेज भी लगभग एक जैसा है.

R15 V4 और R15M की कीमत में कितना अंतर है?

R15 V4 ₹1.82 लाख से ₹1.87 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. दूसरी ओर Yamaha R15M लगभग ₹2.04 लाख की ऑन-रोड कीमत पर उपलब्ध है. दोनों बाइक्स की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं है.

