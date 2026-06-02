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QJ Motor SRV 300 vs Triumph Scrambler 400 XC: फीचर्स से पावर तक दमदार हैं ये बाइकें, टॉप स्पीड में कौन किससे आगे

स्पोर्ट्स बाइकों में फीचर्स के साथ जबतक जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस न मिले तब तक यह नहीं लगता कि आप स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हैं. आजकल QJ Motor SRV 300 vs Triumph Scrambler 400 XC का काफी ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है.

By: Kunal Mishra | Published: June 2, 2026 7:50:00 PM IST

QJ Motor SRV 300 vs Triumph Scrambler 400 XC: फीचर्स से पावर तक दमदार हैं ये बाइकें, टॉप स्पीड में कौन किससे आगे


QJ Motor SRV 300 vs Triumph Scrambler 400 XC: 300 से लेकर 400 cc की सेगमेंट में आने वाली बाइकों का भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक अलग ही दबदबा रहता है. इन बाइकों में आपको बेहतरीन माइलेज और काफी अच्छी स्पीड भी मिल जाती है. हालांकि, मार्केट में इस सेगमेंट की बाइकों की अच्छी खासी डिमांड भी है. अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर किसी बाइक को लेना चाहते हैं तो ऐसे में QJ Motor SRV 300 vs Triumph Scrambler 400 XC दोनों ही बाइकें आपके लिए परफेक्ट रह सकती हैं. आजकल स्पोर्ट्स बाइकों का क्रेज युवाओं में लगातार देखा जा रहा है. यही कारण है कि स्पोर्ट्स सेगमेंट की डिमांड काफी ज्यादा है.

स्पोर्ट्स बाइकों में फीचर्स के साथ जबतक जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस न मिले तब तक यह नहीं लगता कि आप स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हैं. आजकल QJ Motor SRV 300 vs Triumph Scrambler 400 XC का काफी ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है.

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फीचर्स के मामले में कौन है बेस्ट?

QJ Motor SRV 300 के फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में ब्रेक के साथ ही साथ एलईडी टेल लाइट और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है.  इसके अलावा बाइक में Dual Channel ABS और USB Charging Port का ऑप्शन मिलता है. दूसरी तरफ देखें तो Triumph Scrambler 400 XC भी फीचर्स में काफी दमदार मानी जाती है. इसमें आपको स्विचेबल ऑफ रोड ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. इस बाइक में आपको एलईडी लाइटिंग के साथ ही साथ USB चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. 

परफॉर्मेंस की क्या है तुलना? 

दोनों ही बाइक्स परफॉर्मेंस के तौर पर काफी बेस्ट मानी जाती है. QJ Motor SRV 300 में आपको 296cc का V-twin का इंजन दिया जाता है, जो 30.3hp की पावर देने के साथ ही 26Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Triumph Scrambler 400 XC में 398cc का दमदार इंजन दिया जाता है. वहीं, यह बाइक आपको 39.5bhp की पावर देती है. हालांकि, दोनों ही बाइकों की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है.

Tags: QJ Motor SRV 300
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