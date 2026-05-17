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QJ Motor SRV 300 vs Royal Enfield Himalayan 440: कौन सी बाइक में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? पावर और परफॉर्मेंस में क्या है बेस्ट

यह दोनों बाइकें काफी दमदार और बेहतरीन पावर वाली मानी जाती हैं. दोनों ही बाइकें किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं है. दोनों ही लेटेस्ट बाइकें हैं, जो दमदार परफॉर्मेंस देती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों बाइकों के बीच कौन से अंतर आते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 17, 2026 7:13:42 PM IST

QJ Motor SRV 300 vs Royal Enfield Himalayan 440: कौन सी बाइक में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? पावर और परफॉर्मेंस में क्या है बेस्ट


QJ Motor SRV 300 vs Royal Enfield Himalayan 440: आजकल स्पोर्ट्स बाइकों का क्रेज युवाओं में लगातार देखा जा रहा है. यही कारण है कि स्पोर्ट्स सेगमेंट की डिमांड काफी ज्यादा है. स्पोर्ट्स बाइकों में फीचर्स के साथ-साथ जबतक जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस न मिले तब तक बाइक राइडिंग का मजा नहीं आता है. इसलिए अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको बाइक की सभी स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पता रहना चाहिए. आजकल QJ Motor SRV 300 vs Royal Enfield Himalayan 440 का काफी ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है.

यह दोनों बाइकें काफी दमदार और बेहतरीन पावर वाली मानी जाती हैं. दोनों ही बाइकें किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं है. दोनों ही लेटेस्ट बाइकें हैं, जो दमदार परफॉर्मेंस देती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों बाइकों के बीच कौन से अंतर आते हैं. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा आगे? 

QJ Motor SRV 300 के फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में ब्रेक के साथ ही साथ एलईडी टेल लाइट और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है.  इसके अलावा बाइक में Dual Channel ABS और USB Charging Port का ऑप्शन मिलता है. Royal Enfield Himalayan 440 में आपको सर्कुलर हेडलैंप्स, फॉर्क गेटर्स, साइड रैक्स, स्प्लिट सीट्स और tail Lamp और LED लाइट्स जैसे कई फीचर्स दिए जाते हैं. इस बाइक में आपको dual channel switchable ABS के साथ ही साथ टर्न सिग्नल लैंप्स, 4 इंच का क्लस्टर और TFT डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा शानदार?

QJ Motor SRV 300 में आपको 296cc का V-twin का इंजन दिया जाता है, जो 30.3hp की पावर देने के साथ ही साथ 26Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. Royal Enfield Himalayan 440 में आपको 443cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है. यह बाइक 25.4 PS की पावर देने के साथ ही साथ 34 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इस बाइक में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स दिए जाने के साथ ही साथ 17 इंच के रियर व्हील भी ऑफर किए जाते हैं. 

Tags: QJ Motor SRV 300
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