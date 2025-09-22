GST घंटते ही सिनेमा घर में मूवी देखने वालों की हुई मौज! अब सिर्फ 95 रुपये में मिलेगी टिकट

भारत की प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन PVR INOX ने अपनी Blockbuster Tuesday ऑफर की टिकट की कीमत घटा दी है. पहले Rs 99 में बिकने वाली टिकट अब केवल Rs 95 में मिलेंगी, जिसमें GST शामिल है. यह बदलाव नवरात्रि के शुभ अवसर पर लागू किया गया है. 23 सितंबर से Blockbuster Tuesday की बेस टिकट केवल Rs 92 में उपलब्ध होगी, जिसमें 5 प्रतिशत GST लगेगा. नए GST नियमों के अनुसार, Rs 100 या उससे कम कीमत वाली टिकट पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. PVR INOX ने स्पष्ट किया कि यह मूल्य समायोजन दर्शकों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और सिनेमा का अनुभव और किफायती बनेगा.

Blockbuster Tuesdays और प्रमोशनल ऑफर

Blockbuster Tuesdays PVR INOX का साप्ताहिक ऑफर है, जिसमें नई फिल्मों को छूट वाले दाम पर दिखाया जाता है. मल्टीप्लेक्स ने पिछले कुछ समय से टिकट और फूड-बेवरेज ऑफर के जरिए सिनेमा अनुभव को और अधिक किफायती बनाने की कोशिश की है. हालांकि, कई सिनेमाघरों ने सुझाव दिया कि Rs 100 की सीमा केवल छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए ही लाभकारी होगी. उन्होंने कहा कि सीमा को Rs 300 तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्स की औसत टिकट कीमत (ATP) Rs 250 के आसपास है. FY25 में PVR INOX की ATP रिपोर्ट Rs 259 बताती है.

दर्शक वृद्धि और विशेष दिन

COVID-19 के बाद मल्टीप्लेक्स में फुटफॉल पूरी तरह लौट नहीं पाया है, प्रवेश अभी भी 15-20% कम है. PVR INOX ने इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रमोशनल ऑफर और F&B पैकेज शुरू किए हैं. उदाहरण के लिए Cinema Lovers Day पर स्टैंडर्ड सीट की कीमत Rs 99 और प्रीमियम/रिलेक्सर सीट Rs 199 रखी जाती है. Senior’s Day हर सोमवार वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किया जाता है. National Cinema Day और अन्य पांच विशेष उत्सव दिन साल में मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन का अनुभव फिर से लोकप्रिय बनाते हैं. FY25 की रिपोर्ट में कहा गया कि इन आयोजनों में 3.4 मिलियन दर्शक शामिल हुए और 39% औसत क्षमता पर सिनेमा हॉल भरे.

नई और आने वाली फिल्में

Blockbuster Tuesday ऑफर के साथ दर्शक नवरात्रि उत्सव के दौरान नई फिल्मों का आनंद भी ले सकते हैं. हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्में हैं Jolly LLB 3 (अक्षय कुमार, अर्शद वारसी), Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (एनीमे) और Mirai (तेलुगु फैंटेसी एक्शन-एडवेंचर). आने वाले सप्ताह में रिलीज़ होने वाली फिल्में हैं One Battle After Another, Strangers Part 2, Shin Chan The Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers और They Call Him OG. इस प्रकार, PVR INOX ने GST लाभ और प्रमोशनल ऑफर के जरिए दर्शकों के लिए सिनेमा अनुभव को और अधिक सस्ता और आकर्षक बनाया है.