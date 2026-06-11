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नई न्याय संहिता में कार चोरी के क्या हैं नियम? किस धारा में दर्ज होगी FIR, जानें डिटेल

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर किसी की कार चोरी हो जाए तो मामला किस धारा के तहत दर्ज होगा, पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ऐसे में कार के मालिक को क्या करना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: June 11, 2026 12:56:30 PM IST

नई न्याय संहिता में कार चोरी के क्या हैं नियम? किस धारा में दर्ज होगी FIR, जानें डिटेल


bhartiya nyay sahinta: भारत में आज भी वाहन चोरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है. हर साल हजारों लोग अपनी कार, बाइक और अन्य वाहनों की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराते हैं. अगर किसी की कार चोरी हो जाए तो ऐसे में न केवल उसी एक बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, बल्कि मानसिक रूप से भी कई बार लंबे समय तक डिस्टर्ब रहना पड़ता है. आमतौर पर कार चोरी हो जाने के बाद लोग अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं. पिछले कुछ साल में देश में आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं. भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है.

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर किसी की कार चोरी हो जाए तो मामला किस धारा के तहत दर्ज होगा, पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ऐसे में कार के मालिक को क्या करना चाहिए. 

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किस धारा के तहत होगी FIR?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार चोरी होने के नियमों के तहत कार चोरी होने पर सबसे पहले FIR करानी चाहिए. भारतीय न्याय संहिता की धारा-110 के मुताबिक कोई भी अपराध जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है उसमें धारा-110 के तहत सजा का प्रावधान है. अगर किसी व्यक्ति ने वाहन चोरी, घरेलू और संपत्ति की चोरी या फिर घर में डकैती आदि जैसे अपराध में दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. कुछ मामलों में दोनों का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर अपराध ज्यादा गंभीर है तो ऐसे में कई बार अपराधी को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है. भारत में ऐसा प्रावधान है. 

कार चोरी होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?

कार चोरी होने पर आपको सबसे पहले अपने नजदीकी की थाने में शिकायत करनी चाहिए. इसके अलावा अगर आपके फोन में कार में GPS ट्रैकर है, तो उसकी लोकेशन चेक करें. इसके बाद आपको FIR करानी होगी, जिसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होगी. इसके अलावा आपको बीमा कंपनी में भी अपनी कार चोरी होने की जानकारी देनी चाहिए. वाहन चोरी होने की सूचना आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को भी देनी चाहिए. जबतक आपकी कार नहीं मिल जाती सभी दस्तावेजों को संभालकर रखें. 

Tags: bhartiya nyay sahinta
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