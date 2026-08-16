PUC Certificate Rules: क्या आपका PUC होने वाला है खत्म? कितने दिन बाद तक चला सकते हैं गाड़ी, जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

PUC Certificate Rules: अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, RC और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज अपने साथ लेकर चलते ही होंगे. इनमें से किसी भी चीज को न रखने या नहीं बनवाने पर आपका चालान काटा जा सकता है. लेकिन, इसी तरह PUC यानी Pollution Under Control Certificate है, जिसे अपने साथ नहीं रखने पर आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है. इस सर्टिफिकेट से यह पता चलता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला प्रदूषण निर्धारित सीमा के भीतर है या नहीं.

अक्सर कुछ लोग PUC की वैलिडिटी खत्म होने की तारीख पर ध्यान नहीं देते और बाद में उन्हें सड़क पर गाड़ी चलाते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि अगर PUC की वैधता आज खत्म हो गई है तो क्या अगले कुछ दिन तक गाड़ी चलाई जा सकती है?

PUC खत्म होने के कितने दिन बाद तक चला सकते हैं गाड़ी?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पीयूसी एक्सपायर हो जाने के बाद कोई ग्रेस पीरियड मिलता है या नहीं. मोटर वाहन नियमों के मुताबिक, PUC सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने के बाद कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है. अगर आपका PUC आज खत्म हुआ है तो ऐसे में आपको कल सड़क पर गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार नहीं है. नया PUC बनवाए बिना सड़क पर गाड़ी चलाना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. इसके लिए आपका चालान भी काटा जा सकता है. इसलिए इसकी आखिरी तारीख से पहले ही सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की सलाह दी जाती है.

PUC खत्म होने पर कितना लगेगा जुर्माना?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है या फिर एक्सपायर हो गया है और आप फिर भी गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे में पकड़े जाने पर आपको 10000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके साथ ही 3 महीने तक के लिए जेल की सजा का भी प्रावधान है. कुछ मामलों में तो ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकती है.