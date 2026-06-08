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फ्री Wi-Fi पड़ सकता है भारी! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Public WiFi Security Tips: पब्लिक वाई-फाई सुविधाजनक जरूर है, लेकिन असुरक्षित नेटवर्क पर हैकर्स आपकी निजी जानकारी, पासवर्ड और बैंकिंग डेटा चुरा सकते हैं. नकली वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ना भी बड़ा साइबर खतरा बन सकता है.

By: Preeti Rajput | Published: June 8, 2026 4:16:01 PM IST

फ्री Wi-Fi पड़ सकता है भारी! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
फ्री Wi-Fi पड़ सकता है भारी! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट


Public WiFi Security Tips: फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल लोग एयरपोर्ट, कैफे, मॉल और सार्वजनिक जगहों पर करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए सबसे जरूरी खबर लेकर आए हैं. क्योंकि, हर फ्री वाई-फाई नेटवर्क सेफ नहीं होता है. कई बार हैकर्स इसका फायदा उठाकर यूजर्स की प्राइवेट जानकारी, पासवर्ड और बैंक से जुड़ी जरूरी जानकारी चुरा सकते हैं. ऐसे में फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ उपायों को समझना बेहद जरूरी है. 

 फ्री वाई-फाई बन सकता है मुसीबत 

दरअसल, पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क लोगों के लिए खुले रहते हैं. ऐसे में नेटवर्क में सुरक्षा का लेवल सबसे कमजोर होता है. जिसका फायदा एक्सर साइबर ठग उठा लेते हैं. हैकर्स एक ही नेटवर्क पर मौजूद यूजर्स की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखते हैं. अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, तो ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य संवेदनशील डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सतता है. अब तो कई मामले में नकली वाई-फाई नेटवर्क भी बना लिए जाते हैं. जैसे ही कोई यूजर्स कनेक्ट होता है, पूरी जानकारी हैकर्स के हाथ लग जाती है. 

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बैंकिंग और प्राइवेट जानकारी पर खतरा 

फ्री का पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय डिजिटल पेमेंट या महत्वपूर्ण अकाउंट्स में लॉगिन करने से बचना चाहिए. अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, तो हैकर्स आपकी जरूरी जानकारी बीच में इंटरसेप्ट कर सकते हैं. इससे बैंकिंग डिटेल्स और अन्य निजी जानकारी चोरी हो सकती है. कई बार यूजर्स को पता भी नहीं लगता और बड़ा नुकसान हो जाता है. यही कारण है कि सार्वजनिक नेटवर्क पर संवेदनशील काम करने की सलाह नहीं दी जाती है. 

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इन बातों का ध्यान

  • किसी भी Wi-Fi से जुड़ने से पहले उसका नाम सही है या नहीं, यह जरूर देखें.
  • केवल आधिकारिक और सुरक्षित नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें.
  • वेबसाइट के लिंक में HTTPS होना चाहिए, इससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है.
  • टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने से अकाउंट की सुरक्षा बढ़ती है.
  • मोबाइल और लैपटॉप को समय-समय पर अपडेट करते रहें.
  • आसान पासवर्ड की जगह मजबूत और अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें.
  • इन छोटी-छोटी सावधानियों से ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा काफी कम हो जाता है.

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Tags: cyber securityFree WiFi risksPublic WiFi securityWiFi safety tips
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