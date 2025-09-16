फोन का चार्जर ढूंढना भूल जाएंगे! बचाना चाहते हैं बैटरी तो तुरंत करें ये काम, चलेगा पूरा दिन

आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन दिन के बीच में ही बैटरी का “रेड” हो जाना सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है. अक्सर लोग पावर बैंक लेकर चलते हैं या बार-बार चार्जिंग ढूंढते रहते हैं. असल में फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने के पीछे हमारी गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं. अगर कुछ छोटी-छोटी सेटिंग्स बदल ली जाएं, तो फोन आराम से पूरा दिन चल सकता है.

बेकार अकाउंट और बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद करें

अक्सर हमारे फोन में कई ऐसे अकाउंट लॉग-इन रहते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल ही नहीं करते. ये अकाउंट लगातार सिंक होते रहते हैं और बैटरी को खत्म करते रहते हैं. अगर कोई अकाउंट जरूरी नहीं है तो उसे तुरंत हटा दें. इसके अलावा, कीबोर्ड की आवाज़ें, वाइब्रेशन और छोटे-छोटे नोटिफिकेशन भी बैटरी को धीरे-धीरे खत्म करते हैं. इन्हें बंद करने से बैटरी काफी देर तक चलेगी.

लोकेशन और बैकग्राउंड ऐप्स कंट्रोल करें

लोकेशन सर्विसेज बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन हैं. अगर आप गूगल मैप्स या कैब ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो लोकेशन बंद रखें. इसके अलावा, कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बार-बार डेटा खींचते रहते हैं. इन्हें बंद करना जरूरी है. यह काम सिस्टम अपने आप भी करता है, लेकिन जब आप खुद ऐप्स को क्लियर कर देंगे तो बैटरी और भी ज्यादा बचेगी.

डिस्प्ले सेटिंग्स करें स्मार्ट

फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खाती है. स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें या ऑटो-ब्राइटनेस ऑन करें. अगर आपके फोन में OLED या AMOLED डिस्प्ले है तो डार्क मोड इस्तेमाल करें. इससे बैटरी की खपत कम होगी. इसके अलावा, स्क्रीन टाइम-आउट का समय भी कम कर दें ताकि फोन अपने आप जल्दी लॉक हो जाए और बैटरी फालतू में खर्च न हो.

बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल करें

आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में बैटरी सेवर मोड आता है. इसे तब इस्तेमाल करें जब बैटरी कम रह गई हो या जब आप लंबे समय तक बाहर रहने वाले हों. यह फीचर बैकग्राउंड एक्टिविटी कम कर देता है और फोन को लंबे समय तक चलाता है. जरूरत न होने पर इसे बंद भी किया जा सकता है.

ओवरचार्जिंग से बचें

कई लोग फोन को पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं. लेकिन बैटरी 100% होने के बाद भी चार्जिंग पर लगे रहना बैटरी की लाइफ को धीरे-धीरे खराब करता है. इसलिए जैसे ही फोन चार्ज हो जाए, तुरंत चार्जर निकाल दें. यह बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक बनाए रखेगा.