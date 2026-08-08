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Monsoon Driving Tips: बारिश में कार में कौन-कौन सी खराबियां हो सकती हैं? बचने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, नहीं होगी कोई समस्या

अक्सर मानसून के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ब्रेक, टायर, इंजन एयर इनटेक, वाइपर, लाइट्स और अंडरबॉडी से जुड़ी हो सकती है. वहीं, पानी में बार-बार चलने से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. चलिए जानते हैं बारिश में कार में कौन-कौन सी खराबियां आ सकती हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 8, 2026 7:12:37 PM IST

Monsoon Driving Tips: बारिश में कार में कौन-कौन सी खराबियां हो सकती हैं? बचने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, नहीं होगी कोई समस्या


Monsoon Driving Tips: बारिश का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन कार चलाने वालों के लिए यह मौसम कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है. आजकल दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के चलते गाड़ियां फंस जाने की समस्या बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में अक्सर विजिबिलिटी कम हो जाती है. अगर कार को बिना किसी तैयारी के लगातार बारिश में चलाया जाए, तो छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी खराबी का कारण बन सकती है.

अक्सर मानसून के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ब्रेक, टायर, इंजन एयर इनटेक, वाइपर, लाइट्स और अंडरबॉडी से जुड़ी हो सकती है. वहीं, पानी में बार-बार चलने से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. चलिए जानते हैं बारिश में कार में कौन-कौन सी खराबियां आ सकती हैं. 

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1. टायर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है

बारिश के दौरान सड़कें गीली रहती हैं. इस दौरान अक्सर सड़क पर टायर और सड़क के बीच पकड़ कम हो जाती है. अगर टायर के ट्रेड काफी घिस चुके हैं, तो बारिश में स्थिति और खराब हो सकती है. ज्यादा पानी वाली सड़क पर पुराने या घिसे हुए टायर के कारण कार के फिसलने और हाइड्रोप्लानिंग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए मानसून शुरू होने से पहले सभी टायरों की जांच करा लेनी चाहिए. 

2. खराब हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम 

लेटेस्ट कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेंसर होते हैं. ज्यादा पानी या गलत तरीके से की गई प्रेशर वॉशिंग से कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर और वायरिंग प्रभावित हो सकते हैं. अगर बारिश बहुत तेज है और ऐसे में कार के अंदर पानी चला जाए तो इससे कई बार कार के अंदर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खराब हो सकता है. अगर बारिश के बाद कार में अचानक कोई अलर्ट लाइट जलती है तो इससे कई बार सेंट्रल लॉकिंग में समस्या आती है.

3. इंजन में हो सकती है समस्या 

अगर आपकी कार में पानी घुस गया है तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा इंजन में पानी जाने का रहता है. जलभराव वाली सड़क पर कार चलाते समय सबसे ज्यादा सावधानी इंजन के एयर इनटेक को लेकर बरतनी चाहिए. अगर पानी एयर इनटेक के रास्ते इंजन तक पहुंच जाए, तो गंभीर नुकसान हो सकता है. इसलिए ऐसी सड़क पर जाने से बचें जहां पानी की गहराई का अंदाजा न हो.

Tags: Auto News
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