Premium vs Normal Petrol: आपकी कार के लिए कौन सा पेट्रोल रहेगा सही? किसे डलवाने से बढ़ेगी गाड़ी की पावर और परफॉर्मेंस

Premium Petrol vs Normal Petrol: आज के समय में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग बेहतर माइलेज चाहते हैं. हालांकि, आजकल E20 पेट्रोल को लेकर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनकी ई20 पेट्रोल से उनका गाड़ी कम माइलेज दे रही है. लेकिन, क्या आपको पता है कि सामान्य पेट्रोल के अलावा भी एक पेट्रोल होता है, जिसे लोग अपने वाहनों में डलवाते हैं. हालांकि, यह पेट्रोल सभी कारों के लिए नहीं होता है. हर गाड़ी में उसकी जरूरत और क्वालिटी के हिसाब से पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर लोग प्रीमियम और नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं.

लेकिन, ऐसे में अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है क्या सामान्य पेट्रोल भरवाना सही रहेगा या फिर प्रीमियम पेट्रोल पर ज्यादा पैसे खर्च होने से बचते हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेते हैं कौन सा पेट्रोल आपके लिए बेहतर रहेगा.

कौन सी कार में किस पेट्रोल को डालना सही?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर कार का इंजन अलग-अलग होता है और सभी में प्रीमियम पेट्रोल नहीं डालना चाहिए. बल्कि, इंजन को देखते हुए आपको प्रीमियम या फिर हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी सामान्य इंजन वाली गाड़ियों में यह सोचकर प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं कि इसे डलवाने से उनकी कार की माइलेज बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस में पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी.

जबकि, हर मामले में ऐसा नहीं होता है. कई बार सामान्य इंजन वाली कारों में प्रीमियम पेट्रोल कुछ खास नहीं कर पाता है. इससे न तो माइलेज बढ़ती है और न ही पावर और परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई फर्क दिखाई देता है.

प्रीमियम पेट्रोल कौन सी कार में इस्तेमाल करें?

अगर आपकी कार में टर्बो इंजन है या फिर आपकी कार में परफॉर्मेंस और पावर की जरूरत है तो ऐसे में यह प्रीमियम पेट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है. इसे डालने से कार का इंजन स्मूथ तरीके से काम करता है साथ ही इंजन के अंदर से आने वाली नॉइस भी काफी कम होती है. वहीं, अगर आपके पास सामान्य इंजन वाली कार है, जिसमें पावर और परफॉर्मेंस की कोई खास जरूरत नहीं है तो ऐसे में नॉर्मल पेट्रोल डालना ज्यादा सही रहेगा. देखा जाए तो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले प्रीमियम पेट्रोल ज्यादा महंगा मिलता है.