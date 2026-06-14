Poco X8 Pro Max vs X8 Pro में कड़ी टक्कर, कौन है असली फ्लैगशिप किलर, जानें दोनों में अंतर

Poco X8 Pro Max vs X8 Pro: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग का साधन नहीं रह गया है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. आज कल लोग फोन खरीदते समय कैमरा, बैटरी, गेमिंग और परफॉर्मेंस के साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड जैसी कई चीजों पर ध्यान देते हैं. यही वजह है कि कंपनियां लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और ग्राहकों को बेहतर फीचर्स देने की कोशिश कर रही हैं. Poco के स्मार्टफोन को लेकर आजकल काफी चर्चा है. यह स्मार्टफोन आमतौर पर किफायती और फीचर्स से भरपूर माने जाते हैं. Poco ने भी कम कीमत में दमदार फीचर्स देकर भारतीय बाजार में अपनी खास पहचान बनाई है.

अगर आप इस कंपनी का कोई स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में Poco X8 Pro Max vs X8 Pro में से कोई एक फोन ले सकते हैं. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जानते हैं.

दोनों के फीचर्स में तुलना

Poco X8 Pro Max में आपको 6.83-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz, 3500 निट्स पीक के अलावा MediaTek Dimensity 9500s chipset भी मिलता है. इस फोन में आपको 100W की वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Poco X8 Pro 50 मेगापिक्सल का मेन यानि रियर कैमरा मिलता है. इस फोन में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा मिलता है. हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतरीन और किफायती माने जाते हैं.

परफॉर्मेंस में कौन किससे ज्यादा किफायती?

Poco X8 Pro Max में आपको 50MP का मेन सेंसर मिलने के साथ ही 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. वहीं, इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने के साथ ही साथ एक बेहतर प्रोसेसर भी मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Poco X8 Pro में आपको 6.59 इंच की डिस्प्ले मिलती है साथ ही MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट के साथ ही 6500mAh की दमदार बैटरी भी मिलती है.