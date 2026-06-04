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Poco X8 Pro Max vs Redmi 13 5G: कैमरा से प्रोसेसर तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स

फोन को अपग्रेड करना कई बार एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है. लेकिन, ज्यादातर लोग स्मार्टफोन बाजार में बिक रहे तमाम मोबाइल फोन्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लेना किफायती रहेगा. चलिए जानते हैं Poco X8 Pro Max vs Redmi 13 5G के बीच के कुछ अंतरों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 4, 2026 7:44:44 PM IST

Poco X8 Pro Max vs Redmi 13 5G: कैमरा से प्रोसेसर तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स


Poco X8 Pro Max vs Redmi 13 5G: स्मार्टफोन लेना आज के समय में काफी जरूरी हो गया है, बल्कि आप जितना बेहतर और फास्ट प्रेसेसर वाला फोन लेते हैं उतना ही ज्यादा आप उससे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. स्मार्टफोन के बिना न तो आप अपना जरूरी काम कर सकते हैं और न ही किसी को डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं. चाहे बात हो फोटोग्राफी की हो या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने की हो. इन सभी कामों के लिए एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन होना बेहद जरूरी होता है. यही कारण है कि कुछ लोग नए-नए और लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की तलाश में रहते हैं.

फोन को अपग्रेड करना कई बार एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है. लेकिन, ज्यादातर लोग स्मार्टफोन बाजार में बिक रहे तमाम मोबाइल फोन्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लेना किफायती रहेगा. चलिए जानते हैं Poco X8 Pro Max vs Redmi 13 5G के बीच के कुछ अंतरों के बारे में. 

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किसमें मिलेंगे बेहतर फीचर्स?

Redmi 13 5G में आपको MediaTek Dimensity 6100+ SoC के अलावा 6.74 इंच की 90Hz डिस्प्ले मिलती है. इतना ही नहीं इस फोन में आपको 5000mAh दमदार बैटरी मिलने के साथ ही साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखें तो Poco X8 Pro Max में आपको 6.83-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz, 3500 निट्स पीक के साथ-साथ MediaTek Dimensity 9500s chipset के साथ देखने के लिए मिलता है. इस फोन में आपको 100W की वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है.

कैमरा में कौन किससे आगे?

बात करें अगर Redmi 13 5G की तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिसमें 3x इन सेंसर जूम का भी विकल्प मिल जाता है. इसके अलावा फोन में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिल जाएगा. इसके अलावा इस फोन में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Poco X8 Pro Max में आपको 50MP का मेन सेंसर मिलने के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है. वहीं, इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाएगा.

Tags: Poco X8 Pro Max
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