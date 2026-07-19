भारत में धमाकेदार एंट्री को तैयार Poco M8 Power और Poco X8! Redmi Note 17 सीरीज के रीब्रांडेड अवतार में देंगे दस्तक

Poco M8 Power: Redmi Note 15 सीरीज के बाद हाल ही में चीन में Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro लॉन्च किए गए थे. एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि Xiaomi का सब-ब्रांड जल्द ही इन दोनों फोनों को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रहा है. हालांकि अब एक टिपस्टर का दावा है कि Xiaomi का एक और सब-ब्रांड इन स्मार्टफोन के रीब्रांडेड वर्शन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. Poco M8 Power और Poco X8 नाम के ये हैंडसेट जल्द ही देश में आ सकते हैं‌ और इनके स्पेसिफिकेशन चीन में लॉन्च किए गए मॉडल जैसे ही हो सकते हैं. इन स्मार्टफोन में अलग-अलग Snapdragon चिपसेट भी हो सकते हैं.

Poco M8 Power और Poco X8 जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकते हैं

X पर एक पोस्ट में टिपस्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) का दावा है कि Xiaomi का सब-ब्रांड इस तिमाही में भारत में Poco M8 Power और Poco X8 लॉन्च करेगा. इससे पता चलता है कि इन दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च में कुछ हफ़्ते या महीने लग सकते हैं.

जैसा कि पहले बताया गया था, लीकर का यह भी दावा है कि Poco M8 Power और Poco X8 भारत में Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro के रीब्रांडेड वर्शन के तौर पर आएंगे, जिन्हें हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था. कीमत के बारे में लीकर का कहना है कि कीमत का अनुमान अच्छा नहीं लग रहा है जिससे संकेत मिलता है कि भारत में इन दोनों Poco फोन की कीमत उनके Redmi वर्शन की तुलना में काफी ज़्यादा हो सकती है.

इसके अलावा टिप्सटर कैस्पर स्क्रिजपेक ने Poco X8 के भारतीय वर्शन के बारे में कुछ जानकारी शेयर की है. उनका दावा है कि इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा‌ जो Redmi Note 17 Pro के चीनी वर्शन जैसा ही है. हालांकि रिपोर्ट्स से पता चलता है कि दूसरे ग्लोबल मार्केट में Redmi स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर की जगह 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा होगा.