Home > टेक - ऑटो > Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह

Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह

ये दोनों मॉडल काफी हद तक चीन में लॉन्च हुए Redmi K90 सीरीज पर आधारित माने जा रहे हैं, जिसमें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हल्के बदलाव किए गए हैं. कंपनी सोशल मीडिया पर कई टीजर जारी कर रही है, लेकिन लीक्स उससे भी तेजी से फैल रहे हैं.

By: Renu chouhan | Published: November 20, 2025 8:11:25 PM IST

Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह


Xiaomi के सब-ब्रांड Poco एक बार फिर धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी 26 नवंबर को अपने दो बड़े फ्लैगशिप फोन—Poco F8 Ultra और Poco F8 Pro—को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है. ये दोनों मॉडल काफी हद तक चीन में लॉन्च हुए Redmi K90 सीरीज पर आधारित माने जा रहे हैं, जिसमें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हल्के बदलाव किए गए हैं. कंपनी सोशल मीडिया पर कई टीजर जारी कर रही है, लेकिन लीक्स उससे भी तेजी से फैल रहे हैं. खासकर Poco F8 Ultra की लगभग सभी डिटेल्स लीक हो चुकी हैं, जिससे F8 Pro की झलक भी साफ दिख रही है.

Poco F8 Ultra: पॉवरफुल परफॉर्मेंस का नया नाम
लीक्स के अनुसार F8 Ultra दोनों में ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम मॉडल होगा. फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है, जो सुपर-फास्ट परफॉर्मेंस, बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और अधिक बैटरी एफिशिएंसी देने में सक्षम है. F8 Pro की तुलना में Ultra का प्रोसेसर अधिक एडवांस होगा, इसलिए गेमर्स और पावर-यूजर्स के लिए यह ज्यादा बेहतर विकल्प माना जा रहा है. टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के अनुसार Xiaomi ने Ultra का बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत किया है. EU स्टैंडर्ड ड्रॉप टेस्ट में Ultra की परफॉर्मेंस Pro से बेहतर बताई जा रही है. इसका मतलब है कि या तो फ्रेम मजबूत किया गया है या ग्लास प्रोटेक्शन को अपग्रेड किया गया है. डिजाइन में यह फोन Redmi K90 Pro Max जैसा ही लगेगा—कर्व्ड एज, प्रीमियम फिनिश और यूनिक Jeans Styled Colour Option.

बैटरी, चार्जिंग और डिस्प्ले: Ultra का दमदार कॉम्बिनेशन
Poco F8 Ultra में 6,500mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग दी जाएगी. हालांकि K90 Pro Max की बैटरी इससे बड़ी थी, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि Ultra की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है कि यह Pro मॉडल से लगभग 4.5 घंटे ज्यादा बैकअप दे सकती है. फोन थोड़ा भारी भी हो सकता है, शायद उसकी मजबूत बॉडी के कारण. Display की बात करें तो Ultra में 6.9 इंच OLED स्क्रीन दी जाएगी, जिसमें 2,608 × 1,200 रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा. गेमिंग, वीडियो और स्क्रॉलिंग—सबकुछ बेहद स्मूद चलेगा.

कैमरा सेटअप: तीनों लेंस 50-मेगापिक्सल
Ultra के कैमरा सिस्टम में तीनों लेंस 50MP सेंसर होंगे. तीनों लेंस की क्वालिटी हाई-एंड फोटोग्राफी के लिए बनाई गई है, जिससे यूजर्स कम रोशनी में भी बेहतर फोटो ले सकेंगे.

Poco F8 Pro: मजबूत, लेकिन Ultra से थोड़ा कम पावरफुल
Ultra के नीचे प्राइस सेगमेंट में आने वाला F8 Pro भी एक फ्लैगशिप लेवल का फोन होगा. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर आने की उम्मीद है—जो Gen 5 जितना नया तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी पावरफुल है. F8 Pro, F7 Pro और F7 Ultra की जगह लेने वाला नया फोन होगा और 2025 के अंत तक Poco की टॉप सीरीज का हिस्सा बनेगा. डिस्प्ले Ultra जैसा ही होने की उम्मीद है—6.9-इंच OLED स्क्रीन, 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट. कैमरा सेटअप भी वही ट्रिपल 50-मेगापिक्सल कॉन्फिगरेशन रख सकता है. Pro मॉडल का शरीर थोड़ा हल्का रहेगा और इसकी बैटरी Ultra से कम हो सकती है, जिससे इसका रन-टाइम थोड़ा कम रहेगा. लेकिन डिजाइन और कलर ऑप्शंस दोनों मॉडल्स में लगभग एक जैसे रहेंगे.

Poco F8 Series: मार्केट में मचाएगी हलचल?
लॉन्च में सिर्फ छह दिन बचे हैं, और Poco F8 सीरीज पहले ही चर्चा में है. Ultra अपनी पावर और मजबूती के साथ बड़ा नाम बन सकता है, जबकि Pro एक परफेक्ट फ्लैगशिप-अनुभव कम कीमत में दे सकता है. ऐसे में Xiaomi 2025 को एक हाई-एंड लॉन्च के साथ खत्म करने की तैयारी में है और OnePlus, Realme जैसे ब्रांड्स के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है.

Tags: pocopoco f8 propoco f8 ultra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह
Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह
Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह
Poco F8 Ultra और F8 Pro के लॉन्च से पहले पूरी स्पेसिफिकेशन लीक, जानिए कौन-सा मॉडल है पावर का असली बादशाह