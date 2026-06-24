Plug in Hybrid vs Strong Hybrid? क्या है दोनों में अंतर, कौन सी कार रहेगी आपके लिए ज्यादा बेहतर

Plug in Hybrid vs Strong Hybrid: भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान के चलते लोग न केवल इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं बल्कि, हाइब्रिड कारें भी ले रहे हैं. हाइब्रिड कारें लेने वाले लोगों को अक्सर आपने प्लग इन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार जैसे शब्द कहते हुए सुना होगा. लेकिन, क्या कभी आपने इसपर गौर किया है कि आखिर यह क्या है. अगर नहीं, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं.

हालांकि, जब कोई ग्राहक नई कार खरीदने जाता है, तो उसके सामने कई तरह की तकनीकें आती हैं, जिनमें Strong Hybrid और Plug-in Hybrid (PHEV) के बारे में बताया जाता है. लेकिन, इन दोनों तरह की हाइब्रिड कारों में से आपके लिए कौन सी कार ज्यादा किफायती रहेगी.

Plug in Hybrid vs Strong Hybrid में अंतर?

Strong Hybrid वाहन में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दिया जाता है. इस हाइब्रिड कार में बैटरी को बाहरी चार्जर से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है. इस कार में कम स्पीड पर कार केवल इलेक्ट्रिक मोटर से चल सकती है. Plug in Hybrid कारों में पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम तीनों की तकनीक होती है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Strong Hybrid में आपको अलग से बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है. इसमें ड्राइविंग के दौरान इंजन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम खुद बैटरी को चार्ज करते रहते हैं. लंबे समय तक कार रखने वाले लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें काफी बहतरीन मानी जाती हैं.

कौन सी कार रहेगी आपके लिए किफायती?

देखा जाए तो प्लग इन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों ही कारें अपनी-अपनी जगह पर काफी बेहतरीन हैं. अगर आपकी रनिंग कम है तो ऐसे में आपके लिए प्लग इन हाइब्रिड कार ज्यादा सही हो सकती है. वहीं, लॉन्ग रूट और लंबी रोड ट्रिप्स वालों के लए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें भी सक्षम मानी जाती है. हालांकि, प्लग इन कारों की बैटरी को आप घर पर भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं. वहीं, देखा जाए तो फिलहाल भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की डिमांड प्लग इन हाइब्रिड कारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है.