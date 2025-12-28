क्या Pink और Yellow कलर के भी Airpods आते हैं?

Apple को आमतौर पर उसके साफ-सुथरे और सादे डिजाइन के लिए जाना जाता है. लेकिन हाल ही में सामने आई कुछ लीक तस्वीरों से पता चलता है कि AirPods के शुरुआती दौर में कंपनी ने अलग रंगों के साथ भी प्रयोग किया था. इन तस्वीरों में गुलाबी और पीले रंग के AirPods दिखाई दिए हैं, जो कभी बाजार तक नहीं पहुंचे.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये गुलाबी और पीले AirPods पहले जेनरेशन के शुरुआती विकास चरण के मॉडल थे. इन्हें टेक टिप्स शेयर करने वाले Kosutami ने सामने रखा. ये केवल कागजी सोच नहीं थे, बल्कि पूरी तरह बने हुए डिजाइन जैसे लगते हैं. उस समय Apple ने ये जांचने के लिए अलग-अलग रंगों में AirPods तैयार किए थे कि लोग इन्हें कैसे अपनाएंगे.

iPhone 5c से मिलती-जुलती सोच

इन रंगीन AirPods का अंदाज काफी हद तक iPhone 5c जैसा था. iPhone 5c में भी Apple ने चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया था, ताकि युवा और कैज़ुअल यूजर्स को आकर्षित किया जा सके. माना जाता है कि गुलाबी और पीले AirPods भी इसी विचार के साथ बनाए गए थे, लेकिन बाद में कंपनी ने इस दिशा में आगे न बढ़ने का फैसला किया.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे प्रयोग

ये पहली बार नहीं है जब रंगीन AirPods की बात सामने आई हो. पहले भी ये कहा जा चुका है कि Apple ने अलग-अलग रंगों जैसे पिंक, लाल, बैंगनी और काले AirPods पर काम किया था. लेकिन लॉन्च से पहले ही इन सभी विकल्पों को छोड़ दिया गया और सफेद रंग को चुना गया, जो आज AirPods की पहचान बन चुका है.

क्यों नहीं बदला रंग?

2016 में AirPods लॉन्च होने के बाद से अब तक Apple ने सामान्य AirPods और AirPods Pro को केवल सफेद रंग में ही पेश किया है. रंगों का इस्तेमाल सिर्फ AirPods Max में देखने को मिला. गुलाबी और पीले प्रोटोटाइप ये दिखाते हैं कि Apple कई नए विचारों पर काम करता है, लेकिन हर प्रयोग को बाजार तक लाना जरूरी नहीं समझता.

अधूरी रह गई डिजाइन की कहानी

ये रंगीन AirPods आज उन प्रोडक्ट्स की सूची में शामिल हैं जो कभी लॉन्च नहीं हुए. फिर भी, वे ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो हम देखते हैं, उसके पीछे कई ऐसे विचार होते हैं जो सामने आने से पहले ही रुक जाते हैं.