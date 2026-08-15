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Helmet Challan: बाइक पर पीछे बैठने वाले ने नहीं लगाया है हेलमेट तो किसका और कितना कटेगा चालान? जानें इससे जुड़े जरूरी नियम

कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर बाइक चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के है, तो चालान किसके नाम पर कटेगा? क्या सिर्फ पीछे बैठे व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा या बाइक चलाने वाले को भी चालान भरना पड़ेगा? चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 15, 2026 10:57:39 AM IST

Helmet Challan: बाइक पर पीछे बैठने वाले ने नहीं लगाया है हेलमेट तो किसका और कितना कटेगा चालान? जानें इससे जुड़े जरूरी नियम


Helmet Challan: आज के समय में बाइक और स्कूटर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा जरूरी हिस्सा बन चुके हैं, जिनके बिना ऑफिस जाने से लेकर घर का जरूरी सामान लेने जाने तक में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, बाइक चलाते समय केवल बाइक चलाने वाले व्यक्ति का हेलमेट पहनना ही पर्याप्त नहीं होता है बल्कि, अगर आपके साथ में कोई और भी बैठा है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी होगा. अगर बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति यानी पिलियन राइडर हेलमेट नहीं पहनता है, तो यह भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है.
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर बाइक चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के है, तो चालान किसके नाम पर कटेगा? क्या सिर्फ पीछे बैठे व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा या बाइक चलाने वाले को भी चालान भरना पड़ेगा? चलिए जानते हैं इसके बारे में.  

कौन भरेगा चालान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने हेलमेट लगाया है और उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो ऐसी स्थिति में पिलियन राइडर यानि बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी बल्कि, बाइक चलाने वाले राइडर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए अगर बाइक चलाने वाले को पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट जरूर पहननचा चाहिए. इसके लिए बाइक चलाने वाले को पूरा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर कितना लगेगा जुर्माना? 

अगर आप या आपकी बाइक के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति बिन हेलमेट के पाया जाता है तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19D के तहत, अगर बाइक पर सवार कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट पकड़ा जाता है तो उसके नियमों के तहत 1000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. केवल यही नहीं, बल्कि कुछ मामलों में तो ड्राइविंग लाइसेंस तक 3 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है. इसलिए आपको हेलमेट पहनने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए.

Tags: Helmet Challan
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