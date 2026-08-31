PhonePe UPI 123Pay: अब फीचर फोन से भी होगी UPI पेमेंट, बिना इंटरनेट भेज सकेंगे पैसे; सेटअप से लेकर कैसे होगा काम?

PhonePe Feature Phone UPI: आज के समय में UPI पेमेंट रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन के बजाय फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने की दिशा में PhonePe ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी UPI 123Pay सर्विस को फीचर फोन के लिए उपलब्ध कराया है. खास बात यह है कि इस सर्विस के जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी पैसे ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट कर सकेंगे.

PhonePe की इंटरनेट-फ्री UPI पेमेंट सर्विस

PhonePe ने घोषणा की है कि उसकी UPI 123Pay सर्विस अब पूरे भारत में सपोर्टेड फीचर फोन पर उपलब्ध है. यह सर्विस बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करती है. यह SMS के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करती है, जिसमें मनी ट्रांसफर और मर्चेंट पेमेंट जैसे फीचर शामिल हैं. इसे उन इलाकों में भी इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ 2G कनेक्टिविटी कम है. इससे भारत के 200 मिलियन से ज़्यादा फीचर फोन यूज़र्स तक UPI सर्विस पहुंचाने में मदद मिलेगी.

किन फीचर फोन में मिलेगा सपोर्ट?

HMD ने कन्फर्म किया है कि PhonePe UPI 123Pay HMD 105 2G, HMD 110 2G, Nokia 105 Classic, Nokia 105 Single SIM, Nokia 105 Dual SIM, Nokia 106, और Nokia 123 Shield पर सपोर्टेड है. उम्मीद है कि यह सपोर्ट भविष्य में दूसरे HMD और Nokia मॉडल्स पर भी उपलब्ध होगा. PhonePe UPI 123Pay अभी HMD, Nokia, Lava International, और Itel Mobile के कुछ चुनिंदा फीचर फोन पर उपलब्ध है.

फीचर फोन से कौन-कौन से काम होंगे?

UPI 123Pay के जरिए यूजर्स कई जरूरी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे. इनमें-

मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट को पैसे भेजना

UPI ID के जरिए पेमेंट

मर्चेंट को भुगतान

कैमरा वाले फीचर फोन से QR कोड स्कैन करके पेमेंट

पेमेंट करने से पहले यूजर को रिसीवर की जानकारी वेरिफाई करनी होगी. इसके बाद रकम दर्ज करके UPI PIN डालना होगा और ट्रांजेक्शन कन्फर्म करना होगा.

सेटअप करना भी है काफी आसान

सेटअप काफी आसान है. PhonePe यूज़र्स को सर्विस सेट अप करने में मदद करने के लिए एक AI-बेस्ड वॉइस हेल्पलाइन भी देता है. यह इंग्लिश और 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. यह स्टेप-बाय-स्टेप एक्टिवेशन गाइड और आम UPI सवालों के जवाब भी देता है. यूज़र्स कम्पैटिबल फीचर फोन पर बिल्ट-इन PhonePe ऐप के ज़रिए सर्विस सेट अप कर सकते हैं. उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा. इसके बाद, उन्हें अपना बैंक चुनना होगा, अपने डेबिट कार्ड के आखिरी छह डिजिट और उसकी एक्सपायरी डेट डालनी होगी, और फिर एक UPI PIN बनाना होगा.