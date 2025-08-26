Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?

Android Calling Screen Change News: अगर आप भारत में एंड्रॉइड यूज़र हैं और आपने देखा है कि आपकी कॉलिंग स्क्रीन अलग दिखती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा Google के फ़ोन ऐप के नए यूज़र इंटरफ़ेस अपडेट के कारण हुआ है। इस अपडेट में मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स शामिल हैं, जो ऐप को एक नया रूप देते हैं।

नया इंटरफ़ेस ऐप और कॉलिंग स्क्रीन में कई बदलाव लाता है:

कॉन्टेक्ट: आपके पसंदीदा और हाल के संपर्क अब एक ही टैब में मर्ज हो गए हैं। पसंदीदा संपर्क सबसे ऊपर एक कैरोसेल में दिखाई देते हैं, जबकि हाल की बातचीत नीचे एक कंटेनर में रखी जाती है।

कीपैड – जो पहले एक फ्लोटिंग बटन था, अब नीचे एक अलग टैब में ले जाया गया है। आपके कॉन्टेक्ट को भी ऊपर एक नए नेविगेशन बार में ले जाया गया है, और आप अब भी उन्हें तीन-बिंदु वाले मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।

इनकमिंग कॉल- इनकमिंग कॉल स्क्रीन को अपडेट किया गया है। कॉल का उत्तर देने या अस्वीकार करने के लिए, अब आपको स्वाइप भी एक अलग तरीके से करना पड़ रहा है। इस बदलाव का मकसद गलती से कॉल आने या अस्वीकार होने की घटनाओं को कम करना है, जो अक्सर फ़ोन को जेब से निकालते समय हो जाती हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को वापस टैप में बदल सकते हैं।

इन-कॉल बटन: कॉल स्क्रीन पर बटनों के कोने अब गोल हैं, और एंड-कॉल बटन बड़ा है।

बिना परमिशन कैसे हुआ अपडेट?

इस समय लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि इस बदलाव के लिए उनके परमिशन क्यों नहीं ली गई। दरअसल गुगल प्ले स्टोर में ऑटो-अपडेट ऑन है। जिस कारण एप्स अपने आप अपडेट हो जाते हैंय़

गूगल एक और अपडेट पर भी काम कर रहा है जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर फ़ुल-स्क्रीन इमेज दिखाएगा, हालांकि यह सुविधा अभी परीक्षण के चरण में है। इस सुविधा को कॉन्टैक्ट कार्ड कहा जाता है और यह फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।

