Home > टेक - ऑटो > Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?

Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?

Android Calling Screen: भारत में एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को कॉलिंग स्क्रीन का लुक बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह

Published By: Preeti Rajput
Published: August 26, 2025 10:15:52 IST

Android Calling Screen
Android Calling Screen

Android Calling Screen Change News: अगर आप भारत में एंड्रॉइड यूज़र हैं और आपने देखा है कि आपकी कॉलिंग स्क्रीन अलग दिखती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा Google के फ़ोन ऐप के नए यूज़र इंटरफ़ेस अपडेट के कारण हुआ है। इस अपडेट में मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स शामिल हैं, जो ऐप को एक नया रूप देते हैं।

नया इंटरफ़ेस ऐप और कॉलिंग स्क्रीन में कई बदलाव लाता है:

कॉन्टेक्ट: आपके पसंदीदा और हाल के संपर्क अब एक ही टैब में मर्ज हो गए हैं। पसंदीदा संपर्क सबसे ऊपर एक कैरोसेल में दिखाई देते हैं, जबकि हाल की बातचीत नीचे एक कंटेनर में रखी जाती है। 

कीपैड – जो पहले एक फ्लोटिंग बटन था, अब नीचे एक अलग टैब में ले जाया गया है। आपके कॉन्टेक्ट  को भी ऊपर एक नए नेविगेशन बार में ले जाया गया है, और आप अब भी उन्हें तीन-बिंदु वाले मेनू से एक्सेस कर सकते हैं।

इनकमिंग कॉल- इनकमिंग कॉल स्क्रीन को अपडेट किया गया है। कॉल का उत्तर देने या अस्वीकार करने के लिए, अब आपको स्वाइप भी एक अलग तरीके से करना पड़ रहा है। इस बदलाव का  मकसद गलती से कॉल आने या अस्वीकार होने की घटनाओं को कम करना है, जो अक्सर फ़ोन को जेब से निकालते समय हो जाती हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को वापस टैप में बदल सकते हैं।

इन-कॉल बटन: कॉल स्क्रीन पर बटनों के कोने अब गोल हैं, और  एंड-कॉल बटन बड़ा है।

बिना परमिशन कैसे हुआ अपडेट?

इस समय लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि इस बदलाव के लिए उनके परमिशन क्यों नहीं ली गई। दरअसल गुगल प्ले स्टोर में ऑटो-अपडेट ऑन है। जिस कारण एप्स अपने आप अपडेट हो जाते हैंय़ 

WhatsApp Wedding Card Scam! – एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, ऐसे कर लें बचाव..!
एक और नया अपडेट 

गूगल एक और अपडेट पर भी काम कर रहा है जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर फ़ुल-स्क्रीन इमेज दिखाएगा, हालांकि यह सुविधा अभी परीक्षण के चरण में है। इस सुविधा को कॉन्टैक्ट कार्ड कहा जाता है और यह फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।

iPhone 17 Leaks: लो हो गया खुलासा, इस दिन लॉन्च होगी Apple iPhone 17 सीरीज…भारत में इस कीमत पर मिलेगा फोन!

Tags: Android Calling Screen
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?
Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?
Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?
Android Calling Screen Change: आपकी भी बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन, मम्मी दे रही है लगातार तानें, क्या आपके साथ भी हो गया बड़ा स्कैम?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?