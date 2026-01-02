Home > टेक - ऑटो > FAQ Special: Petrol Car vs Hybrid कौन सी कार बचाएगी आपके पैसे? हर खरीदार के लिए इन 20 सवालों के जवाब जानना जरुरी!

FAQ Special: Petrol Car vs Hybrid कौन सी कार बचाएगी आपके पैसे? हर खरीदार के लिए इन 20 सवालों के जवाब जानना जरुरी!

पेट्रोल कार लें या हाइब्रिड? क्या हाइब्रिड की ज्यादा कीमत सच में माइलेज से वसूल होती है? मेंटेनेंस और सर्विस का वो सच जानें जो कार कंपनियां आपसे छुपाती हैं. अभी पढ़ें!

By: Shivani Singh | Published: January 2, 2026 7:37:06 PM IST

FAQ Special: Petrol Car vs Hybrid कौन सी कार बचाएगी आपके पैसे? हर खरीदार के लिए इन 20 सवालों के जवाब जानना जरुरी!


आज के दौर में जब ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और बाजार में इंधन वाले कार के अलावा और भी विकल्प उलब्ध हैं तो लोगों के मन में एक नई कार खरीदने से पहले मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या हमें एक भरोसेमंद पेट्रोल कार लेनी चाहिए या भविष्य की तकनीक वाली हाइब्रिड कार?

आइए कुछ आसान से सवाल जवाब में हम आपकी इस दुविधा को दूर करने की कोशिश करते हैं. हम माइलेज, मेंटेनेंस खर्च, सर्विस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू जैसे हर उस पहलू पर बात करेंगे, जो एक स्मार्ट खरीदार होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ जानते हैं: 

हाइब्रिड और पेट्रोल कार

Q1. पेट्रोल इंजन क्या है? 
उत्तर: यह एक ऐसा इंजन है जो पेट्रोल को जलाकर गाड़ी चलाने के लिए शक्ति (Power) पैदा करता है.

Q2. हाइब्रिड इंजन क्या है? 
उत्तर: इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं.

Q3. पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर काम करता है? 
उत्तर: यह 4-स्ट्रोक साइकिल (इन्टेक, कम्प्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट) पर काम करता है.

Q4. हाइब्रिड कारों में बैटरी कैसे चार्ज होती है? 
उत्तर: इसकी बैटरी ‘रीजेनरेटिव ब्रेकिंग’ (ब्रेक लगाने पर) और इंजन के चलने से खुद चार्ज होती है.

Q5. क्या हाइब्रिड कार को बाहर से चार्ज करना पड़ता है? 
उत्तर: नहीं, लेख में बताई गई फुल-हाइब्रिड कारों को प्लग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती.

Q6. सबसे ज्यादा माइलेज कौन सी कार देती है? 
उत्तर: हाइब्रिड कारें पेट्रोल कारों के मुकाबले लगभग दोगुना माइलेज देती हैं.

Q7. Toyota Hyryder हाइब्रिड का माइलेज कितना है? 
उत्तर: इसका प्रमाणित माइलेज 27.97 kmpl है.

Q8. Honda City e:HEV का माइलेज क्या है? 
उत्तर: इसका माइलेज लगभग 26.5 kmpl है.

Q9. पेट्रोल कारों का औसत माइलेज क्या होता है? 
उत्तर: बड़ी पेट्रोल कारों (जैसे Creta, Seltos) का माइलेज आमतौर पर 14-17 kmpl के बीच रहता है.

Q10. पर्यावरण के लिए कौन सी कार बेहतर है? 
उत्तर: हाइब्रिड कार, क्योंकि यह पेट्रोल कारों के मुकाबले 20-30% कम प्रदूषण फैलाती है.

Q11. क्या हाइब्रिड कारें महंगी होती हैं? 
उत्तर: हाँ, पेट्रोल कार के मुकाबले हाइब्रिड कार 2 से 3 लाख रुपये तक महंगी हो सकती है.

Q12. हाइब्रिड कारों की कीमत ज्यादा क्यों होती है? 
उत्तर: क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और जटिल तकनीक का इस्तेमाल होता है.

Q13. क्या हाइब्रिड कार चलाना मुश्किल है? 
उत्तर: नहीं, यह सामान्य कार जैसी ही है, बस यह चलने में ज्यादा शांत और स्मूथ होती है.

Q14. पेट्रोल कार खरीदने का मुख्य फायदा क्या है? 
उत्तर: इसकी शुरुआती कीमत कम होती है और इसका मेंटेनेंस (रखरखाव) आसान होता है.

Q15. क्या हाइब्रिड कार में पिकअप अच्छा मिलता है? 
उत्तर: हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से हाइब्रिड कारों में शुरुआत में बहुत तेज पिकअप (Instant Torque) मिलता है.

Q16. मारुति की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार कौन सी है? 
उत्तर: मारुति सुजुकी Invicto।

Q17. क्या हाइब्रिड कारें केवल शहर के लिए अच्छी हैं? 
उत्तर: ये शहर के ट्रैफिक में सबसे ज्यादा बचत करती हैं, लेकिन हाईवे पर भी अच्छी चलती हैं.

Q18. हाइब्रिड कार का इंश्योरेंस महंगा क्यों होता है? 
उत्तर: क्योंकि कार की कीमत (IDV) ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रीमियम भी बढ़ जाता है.

Q19. ‘पे एज यू ड्राइव’ (Pay As You Drive) इंश्योरेंस क्या है? 
उत्तर: इसमें आप जितना किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, उतने का ही इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है.

Q20. मुझे हाइब्रिड कार कब लेनी चाहिए? 
उत्तर: अगर आप साल में 15,000 किमी से ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो हाइब्रिड आपके लिए सबसे ज्यादा पैसा बचाएगी.

