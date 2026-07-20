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Phone Safety Tips: फोन में Pattern Lock लगाना सही है या Password? किसमें मिलेगी ज्यादा सुरक्षा, हैकर्स के लिए क्या होगा मुश्किल

कुछ लोग PIN या बायोमेट्रिक लॉक को ही ज्यादा सही और आसान मानते हैं. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर Pattern Lock और Password में से कौन ज्यादा सुरक्षित है? क्या आसान पैटर्न रखना सही है या मजबूत पासवर्ड बेहतर विकल्प है? चलिए विस्तार से जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 20, 2026 4:57:07 PM IST

Phone Safety Tips: फोन में Pattern Lock लगाना सही है या Password? किसमें मिलेगी ज्यादा सुरक्षा, हैकर्स के लिए क्या होगा मुश्किल


Pattern Lock vs password: आज के समय में स्मार्टफोन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है. दरअसल, स्मार्टफोन्स एक बार हैक हो जाने के बाद आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स हैकर्स तक पहुंच जाती है, जिसका गलत फायदा उठाकर वे डेटा लीक कर सकते हैं. इसलिए फोन में लॉक स्क्रीन लगाना बेहद जरूरी मानी जाती है. लेकिन, आपने देखा होगा कि कुछ लोग फो न में पैटर्न लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं बहुत से लोग पासवर्ड लगाना भी पसंद करते हैं.

कुछ लोग PIN या बायोमेट्रिक लॉक को ही ज्यादा सही और आसान मानते हैं. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर Pattern Lock और Password में से कौन ज्यादा सुरक्षित है? क्या आसान पैटर्न रखना सही है या मजबूत पासवर्ड बेहतर विकल्प है? चलिए विस्तार से जानते हैं. 

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Pattern Lock vs password क्या है ज्यादा सुरक्षित?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप एक मजबूत पिन या पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो ऐसे में आपका स्मार्टफोन काफी सुरक्षित रहेगा. हैकर्स इसे आसानी से हैक नहीं कर पाएंगे. अगर पैटर्न लॉक और पासवर्ड के बीच में तुलना की जाए तो मजबूत और यूनिक Password आमतौर पर Pattern Lock की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके पीछे का लॉजिक है कि पासवर्ड में हैकर्स के लिए दिमाग लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है. कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं, जिन्हें जल्दी से कोई गेस नहीं कर पाता है. लेकिन, वहीं, पैटर्न लॉक में कई पैटर्न काफी सामान्य होते हैं जैसे कुछ लोग C तो कुछ L और P वाला पैटर्न बनाते हैं, जिसे हैकर्स के लिए इसे समझ पाना काफी आसान रहता है. 

फोन की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? 

केवल एक मजबूत पैटर्न और पासवर्ड ही बनाना काफी नहीं होता है बल्कि, फोन की सुरक्षा रखने के लिए आपको एक अपने स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए. इसके साथ ही अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचना चाहिए. इसके अलावा आपको Google Play Store या Apple App Store जैसे आधिकारिक स्रोतों से ही ऐप इंस्टॉल करना चाहिए. इसके साथ ही फोन खोने की स्थिति के लिए Find My Device या Find My iPhone जैसी सुविधा को एक्टिव रखना चाहिए ताकि फोन खोने के बाद भी हैक न हो सके.

Tags: Tech Tips
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