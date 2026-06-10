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भारत में लोगों ने जमकर खरीदी कार, मई में बिकीं 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां, पीछे छूटे सारे रिकॉर्ड

इतनी अच्छी सेल बताती है कि आज भी ऑटो इंडस्ट्री पर ग्राहकों का भरोसा कायम है. इससे गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री में में एक शानदार उछाल देखा गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इंडस्ट्री में सेल के रिकॉर्ड के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 6:43:10 PM IST

भारत में लोगों ने जमकर खरीदी कार, मई में बिकीं 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां, पीछे छूटे सारे रिकॉर्ड


auto sales boom in India: भारत का ऑटोमोबाइल बाजार दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से विकसित होने वाले बाजारों में से एक माना जाता है. देखा जाए तो ऑटो मार्केट हर साल तेजी से ऊपर जाती है और नई-नई कारें और ईवी वाहन मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं. ऐसे ही इस साल भी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गुलजार रहा है. देखने वाली बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान भी इंडस्ट्री में किसी तरह की गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फाइनेंशियल ईयर यानि मई 2026 में भारत में 25 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं.

इतनी अच्छी सेल बताती है कि आज भी ऑटो इंडस्ट्री पर ग्राहकों का भरोसा कायम है. इससे गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री में में एक शानदार उछाल देखा गया है. चलिए विस्तार से जानते हैं इंडस्ट्री में सेल के रिकॉर्ड के बारे में. 

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मई में बिकीं 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां

ऑटो डीलर्स संगठन फाडा (FADA) के मुताबिक, मई 2026 में कुल 25,31,067 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई है. यह सेल का एक अच्छा आंकड़ा है. देखा जाए तो फ्यूल की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ इतनी भीषण गर्मी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतनी सेल होना अपने आप में एक बड़ी बात है. पिछले साल मई में यह आंकड़ा 23,10,451 यूनिट था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना आधार पर बिक्री में 9.55 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई है. आमतौर पर मई का महीना ऑटोमोबाइल बाजार की बिक्री के लिए थोड़ा धीमा माना जाता है, लेकिन इस बार के वाहनों की बिक्री ने बाजार के सी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है और तेजी से आगे निकल गया है. 

कौन से वाहन बिके सबसे ज्यादा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के महीने में ऑटोमोबाइल बाजार में हुई धुंआधार सेल में बाइक और स्कूटर का काफी अच्छा योगदान रहा है. मई में कुल 18,44,947 बाइक और स्कूटरों की बिक्री हुई है. पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा 17,15,581 रहा था. हालांकि, इसमें टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की भी अच्छी हिस्सेदारी रही है. टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कुल 9.25 फीसदी रही है, जबकि पिछले साल यह 6.11 प्रतिशत रही थी. 

Tags: auto sales boom
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